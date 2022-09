Aserbaidschan und Armenien: Schluss mit der verdammten europäischen Doppelmoral!

Das Video und die Beschreibungen der Szene machen in sozialen Netzwerken und auf Nachrichtenseiten die Runde. Eine Reaktion der Bundesregierung? Gibt es nicht. Ein Statement der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die im Juli den Gasdeal mit Aserbaidschan eingetütet hat, um von russischem Gas wegzukommen? Ohrenbetäubende Stille.

Dabei sind Frau von der Leyen demokratische Werte doch angeblich so wichtig: "Dies ist der Preis für Putins Spur des Todes und der Vernichtung", sagte sie am Mittwoch vor dem Straßburger Europaparlament über die Sanktionen gegen Russland. Währenddessen bombardierte Aserbaidschans Herrscher Alijew den Süden Armeniens, hinterließ eine Spur des Todes und der Vernichtung. Von der Leyen hatte Alijew im Juli bei der Unterzeichnung des Gasabkommens einen "vertrauenswürdigen Partner" genannt. Vermutlich äußert sie sich auch deswegen nicht zum Angriff Aserbaidschans auf Armenien.

"Fehlende Beobachter" als deutsche Ausrede

Klar, die EU-Bürgerinnen und Bürger sollten, auch nach Verzicht auf russisches Gas, bitte in diesem Winter nicht frieren. Die Lebensmittelpreise sollten nicht explodieren. Die Menschen in der EU, in Deutschland sollten nicht darunter leiden, dass sich unsere Wirtschafts- und Außenpolitik solidarisch mit den Ukrainern zeigt.

Da kann man angesichts eines anderen mordenden Diktators irgendwo vor den Toren Europas, in einem winzigen Land im Kaukasus (wo liegt der noch mal?) auch mal beide Augen zudrücken. Da kann man sich unwissend stellen. So wie der Sprecher des deutschen Außenministeriums, der bei der Bundespressekonferenz am Mittwoch auf die Frage nach einer Stellungnahme zur Situation absolut keinen Aggressor ausmachen konnte, weil es "an unabhängigen Beobachtern fehle" (was nicht stimmt). Wie war das noch gleich mit der "wertebasierten Außenpolitik" der Ampelkoalition?

Doch nicht nur die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP ist hier zu kritisieren. Aserbaidschanische Lobbyisten haben über Jahre hinweg Einfluss auf die Bundestagsfraktion der Union genommen. Die sogenannte Aserbaidschan-Connection war die Grundlage für regimefreundliche Aussagen von Unionspolitikern und Lobbyarbeit für den Autokraten Alijew.

"Schutzmacht" Russland schützt nicht