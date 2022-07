Lächeln fürs Foto – auch mit Putin

Einfluss übt der Kreml in Aserbaidschan dennoch aus – auch wenn das Land sich von Russland nicht abhängig machen will. "Aus aserbaidschanischer Sicht ist Russland der große sicherheitspolitische Akteur in der Region, den man nicht ignorieren kann", sagt Meister. So unterstützt das Land die Ukraine offiziell nicht, sondern nur indirekt, etwa mit humanitärer und finanzieller Hilfe. "Aserbaidschan will Russland nicht provozieren." Ziel des Landes sei eine ausbalancierte Außenpolitik: Mit Beziehungen zur Türkei, zur EU, den USA und zu Russland.