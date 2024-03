Dass Russland imperiale Fantasien hegt, ist bereits bekannt. Mit einer Karte zeigt Kreml-Scharfmacher Dmitri Medwedew jetzt erneut, wie weit die angeblichen Ansprüche gehen.

Wenn Dmitri Medwedew öffentlich spricht, dann wählt er meistens drastische Worte. Der Scharfmacher Wladimir Putins fabuliert dann einen "Weltkrieg" herbei oder droht mit dem Einsatz von Atomwaffen. Die ukrainische Regierung wird in seiner Fantasiewelt zu einer Gruppe "Drogensüchtiger" und Olaf Scholz zum "Leberwurstkanzler". Zuletzt attestierte er dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass er "Urin im Kopf" habe, weil dieser nicht ausschließen will, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken.

Aus westlicher Perspektive muten solche Ergüsse des Vizechefs des russischen Sicherheitsrates fast schon komisch und überspitzt an. Doch Dmitri Medwedew verfolgt mit seiner Propaganda ein klares Ziel: Er stützt den imperialistischen Kurs Wladimir Putins – und lässt dabei wegen seiner Radikalität den Kremlchef fast schon gemäßigt erscheinen.

Ein Beispiel dafür lieferte Medwedew am vergangenen Sonntag auf einem Jugendfestival in der Küstenstadt Sotschi am Schwarzen Meer: Dort sprach der ehemalige russische Präsident (2008-2012) und Ministerpräsident (2012-2020) insbesondere über die Außen- und Sicherheitspolitik seines Landes. Das ist zunächst nicht ungewöhnlich. Doch Medwedew präsentierte während seines Vortrags eine Karte, auf der die Grenzen der Russischen Föderation plötzlich deutlich weitläufiger sind als ohnehin schon. Auch Polen und Rumänien wachsen in Medwedews Welt über ihre eigentlichen Grenzen hinaus. Und die Ukraine? Das angegriffene Land ist nur noch ein Rumpfstaat.

"Ein Konzept, das für immer verschwinden sollte"

Das "Konzept", dass die Ukraine nicht zu Russland gehöre, müsse sofort verschwinden, erklärte Medwedew laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti. "Einer der früheren Führer der Ukraine sagte einmal, die Ukraine sei nicht Russland. Das ist ein Konzept, das für immer verschwinden sollte. Die Ukraine ist definitiv Russland", so Medwedew. Ebenso verschwinden sollte seiner Meinung nach Versuche, diese "russische öffentliche Meinung" zu ignorieren. Der Politiker erntete dafür minutenlangen Applaus.

Die Leugnung der ukrainischen Staatlichkeit ist eine Erzählung, die der Kreml als Teil von Desinformationskampagnen und zur vorgeblichen Legitimierung seines Angriffskriegs immer wieder verbreitet. Tatsächlich hat der ukrainische Staat eine lange Geschichte. Laut dem US-Historiker Timothy Snyder geht die Idee des ukrainischen Staates mindestens bis auf das 17. Jahrhundert zurück. Die Geschichte des Landes sei jedoch noch viel älter, so Snyder in einem Podcast des Weltwirtschaftsforums. Sowohl die Ukraine als auch Russland und Belarus sehen in der Kiewer Rus ihren Vorläufer. Dabei handelt es sich um ein altostslawisches Großreich, das ab dem 9. Jahrhundert die Stadt Kiew zum Zentrum hatte.

Glaubt man Medwedew, so gehörten die Gebiete an beiden Ufern des ukrainischen Flusses Dnipro zu den "historischen und strategischen" Grenzen des russischen Reichs. Alle Versuche, diese Grenzen "gewaltsam zu verändern oder zu beschneiden", seien "zum Scheitern verurteilt", erklärte er. Alle Mächte sollten dies achten, so Medwedew: "Dies ist, wenn Sie so wollen, Teil unseres grundlegenden Selbstverständnisses, die Grundprinzipien unserer Außenpolitik für die kommenden Jahrzehnte, und wir werden nicht davon abweichen." Eine ähnliche Karte teilte Medwedew bereits im Jahr 2022 auf seinen Social-Media-Kanälen.

