Putin löst eine Lawine aus

Ein abgehörtes Gespräch deutscher Luftwaffenoffiziere bringt Kanzler Scholz in Bedrängnis. Wladimir Putin hat Deutschland gezielt mit einer Aktion aus dem KGB-Spionagehandbuch getroffen.

Die Aufregung ist noch immer groß. Hochrangige Offiziere der deutschen Luftwaffen tauschen sich in einem Gespräch über den Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine aus – und Russland hört mit. Als russische Staatsmedien das komplette Gespräch dann am Samstag veröffentlichen, löst Kremlchef Wladimir Putin eine politische Lawine in Deutschland aus. Experten und viele Politiker sind sich einig: Der Vorfall ist eine Blamage für die Bundesrepublik. Mehr zum Bundeswehr-Leak lesen Sie hier.

Video | Russischer Propagandist lobt Kanzler Player wird geladen Quelle: t-online

Besonders in der Kritik steht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Denn das abgehörte Gespräch belegt das, was ein Großteil der deutschen Militärexperten in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder erklärten: Es braucht keine Beteiligung deutscher Soldaten für den Einsatz von Taurus in der Ukraine. Scholz hat seine Absage zur Lieferung der Marschflugkörper also mit falschen Gründen untermauert und daneben auch noch für große Wut in Großbritannien und in Frankreich gesorgt.

Putin ist der Gewinner. Russland hat es geschafft, einen Keil in die deutsche Politik zu treiben. Es ist nun noch unwahrscheinlicher geworden, dass Deutschland zeitnah Taurus an die Ukraine liefern wird und das internationale Vertrauen in die Bundesrepublik ist beschädigt. Besser hätte es für den Kremldespoten kaum laufen können.

Russland verstärkt den hybriden Krieg gegen Deutschland

Die westlichen Partner der Ukraine befinden sich in einem hybriden Krieg mit Russland. Der Kreml nutzt dafür aggressive Desinformationskampagnen, um auch die deutsche Politik unter Druck zu setzen. Putin weiß, dass ein relevanter Teil der deutschen Bevölkerung Angst vor einer Eskalation des Ukraine-Krieges und vor einer deutschen Kriegsbeteiligung hat. Das nutzt er schamlos aus.

Russland möchte eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine verhindern. Denn obwohl der Kanzler dies ausgeschlossen hatte, ist die Sorge in Moskau vor diesem Szenario noch immer groß. Immerhin wollte Deutschland zunächst auch keine Panzer liefern, tat es am Ende aber doch. Taurus wäre eine Gefahr für russische Logistiklinien in dem Krieg und für die Kertsch-Brücke, die vom russischen Festland zur von Russland völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim führt.

Die von Russland veröffentlichten Bundeswehr-Leaks sind also vor allem eines: ein gezielter russischer Spionageangriff auf Deutschland.

In der abgehörten Besprechung, an der auch der Chef der Luftwaffe Ingo Gerhartz teilnahm, ging es jedoch im Kern darum, ein Engagement deutscher Soldaten bei einer möglichen Lieferung von Taurus zu verhindern. Als mögliche Ziele für Taurus in der Ukraine wurden dabei russische Waffendepots und die Kertsch-Brücke genannt. Diese Ziele würden aber von der ukrainischen Armee festgelegt werden und sie sind für die öffentliche Debatte wenig überraschend.

Der stellvertretende Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Christian Mölling, sagt zu t-online: "Putin wollte, dass diese Informationen gesendet werden und das ist entscheidend." Moskau wolle diese innenpolitischen Auseinandersetzungen in Deutschland. Der Sicherheitsexperte weiter: "Kanzler Scholz hat eine rote Linie gezogen und Putin hat diesen wunden Punkt erkannt. Es stand niemals zur Debatte, dass Deutschland Kriegspartei wird. Aber Teile der deutschen Politik haben 'Kriegspartei' zum Kampfbegriff gemacht."

"Putin freut sich"