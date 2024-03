Der Papst hat mit seinen Aussagen zum Krieg in der Ukraine einen Sturm der Empörung, aber auch Unterstützung ausgelöst. Papst Franziskus hatte in einem Interview mit dem Schweizer Sender RSI gesagt, die Konfliktparteien sollten den Mut haben, eine "weiße Fahne" zu hissen und ein Ende des Krieges auszuhandeln. Er denke, "dass der Stärkste derjenige ist, der die Situation betrachtet, an die Menschen denkt, den Mut der weißen Fahne hat und verhandelt." Mehr dazu lesen Sie hier.

"Ist das wirklich das, was er vorschlägt?"

"Kapitulation bedeutet, dass wir unser Volk in den besetzten Gebieten in Folterlagern zurücklassen, dass wir unsere Kinder einer Gehirnwäsche unterziehen und dass wir in zehn Jahren, wenn Russland sich erholt hat, einen neuen Krieg erleben werden", schrieb sie dazu auf X und fügte hinzu: "Ist das wirklich das, was er vorschlägt?"