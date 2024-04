"Time"-Magazin verkündet Nawalnaja auf Liste der 100 einflussreichsten Menschen 2024 Von t-online , sic 17.04.2024 - 14:55 Uhr Lesedauer: 2 Min. Julia Nawalnaja (M), Witwe von Alexey Nawalny, steht in der Schlange vor der russischen Botschaft, um wählen zu gehen (Archivbild): Laut dem "Time"-Magazin ist sie einer der 100 einflussreichsten Personen des Jahres. (Quelle: Maurizio Gambarini/imago) Kopiert News folgen

Sie will die Arbeit ihres verstorbenen Mannes in der russischen Opposition fortsetzen: Julia Nawalnaja. Das "Time"-Magazin zählt sie zu den einflussreichsten Menschen der Welt.

Das renommierte "Time"-Magazin hat Julia Nawalnaja, die Witwe des in russischer Haft gestorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny, zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten dieses Jahres gewählt. Das verkündete das US-Magazin am Mittwoch.

Die Laudatio dazu lieferte die US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Harris erinnerte sich an den Auftritt Nawalnajas auf der Münchener Sicherheitskonferenz, kurz nachdem die Welt von Nawalnys Tod erfahren hatte. "Sie zog die Hunderte von Führungskräften – mich eingeschlossen – sofort in ihren Bann", schreibt Harris in dem Beitrag. Nawalnaja habe mit großem Mut die "Lügen und Grausamkeiten der russischen Regierung" angeprangert. "Zum Wohle der Menschen in aller Welt hat Julia Nawalnaja nun ihre eigene Führungsrolle auf der Weltbühne übernommen", so Harris.

"Eine mutige Kämpferin für demokratische Werte"

Kurz nach dem Tod Nawalnys hatte seine Witwe erklärt, die Arbeit des Oppositionellen weiterführen zu wollen: "Ich werde die Sache von Alexej Nawalny fortsetzen, kämpfen um unser Land. Ich rufe Euch auf, an meiner Seite zu stehen", sagte sie in einer Videobotschaft. Damit habe sie "all jenen neue Hoffnung gegeben, die sich gegen Korruption und für ein freies, demokratisches Russland einsetzen", erklärt die US-Vizepräsidentin Harris. Nawalnaja beweise damit "außergewöhnliche Selbstlosigkeit und Stärke".

"Seit jenem Tag in München ist Nawalnaja nicht nur zu einem Symbol für demokratische Werte geworden, sondern auch zu einer mutigen Kämpferin für diese Werte", meint Harris.

Der russische Oppositionspolitiker Nawalny, ein entschiedener Gegner von Präsident Wladimir Putin, war am 16. Februar in einem Straflager in Sibirien gestorben. Es wurde nicht unabhängig geklärt, wie der 47-Jährige gestorben ist.

Nawalnys Autobiografie erscheint im Oktober

Kürzlich ist bekanntgeworden, dass im Oktober seine Autobiografie erscheinen soll. Mit dem Schreiben seiner Memoiren hatte der Kremlkritiker nach einem Giftanschlag im Jahr 2020 begonnen, in dessen Folge er mehrere Monate lang in einem Krankenhaus in Berlin behandelt wurde. Im Jahr darauf kehrte Nawalny nach Russland zurück, wo er festgenommen und zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde. Laut den russischen Behörden starb er am 16. Februar im Alter von 47 Jahren in einem Straflager in der Arktis. Mehr dazu lesen Sie hier.

"So habe ich mir die Biografie von Alexej überhaupt nicht vorgestellt", erklärte seine Witwe Julia Nawalnaja nun. "Ich dachte, wir wären dann in unseren Achtzigern und er würde an seinem Computer vor einem offenen Fenster sitzen und schreiben." Als Nawalny mit seiner Biografie begonnen habe, sei kaum mehr als die Hälfte seines Lebens vergangen gewesen. "Wie sich herausstellte, gab es keine zweite Hälfte mehr."