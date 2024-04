Hamas veröffentlicht Video von Geisel

Trotz heftiger Kritik: Israels Offensive in Rafah steht bevor

15.48 Uhr: Das israelische Militär hat alle Vorbereitungen für einen Angriff auf Rafah abgeschlossen. Das teilt ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter der Agentur Reuters mit. Die Offensive könne starten, sobald die Regierung in Jerusalem grünes Licht gebe. Israel zufolge ist die Stadt im Süden des Gazastreifens die letzte verbliebene Hochburg der radikal-islamischen Hamas. In die Stadt an der Grenze zu Ägypten haben sich Hunderttausende Palästinenser vor den Kämpfen geflüchtet. Westliche Staaten warnen vor einer Offensive gegen Rafah wegen unkalkulierbarer humanitärer Risiken.

Minister: Israel führt "Offensivaktion" gegen Hisbollah im Südlibanon aus

Israels Militär: Palästinenserin bei versuchtem Anschlag getötet

UN: Anzeichen für bevorstehende Hungersnot im Gazastreifen

12.35 Uhr: Im Gazastreifen droht in nächster Zukunft eine Hungersnot, wenn nicht massiv mehr Nahrungsmittel verteilt werden – davor warnt der Direktor des Genfer Büros des Welternährungsprogramms (WFP), Gian Carlo Cirri. "Die Situation ist extrem besorgniserregend", sagt er bei der Vorstellung eines Berichts über die Hungerkrisen der Welt in Genf. "Wir kommen einer Hungersnot jeden Tag näher." Er erinnert an bereits veröffentlichte Einschätzungen, dass ein Drittel der Kinder im Gazastreifen unter zwei Jahren akut unterernährt sind.

Deutschland setzt Zusammenarbeit mit UN-Palästinenserhilfswerk fort

Pentagon: USA beginnen "sehr bald" mit Bau von Hafen im Gazastreifen

Pentagon bestätigt Angriffe auf US-Streitkräfte in Syrien

0.42 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium hat die Angriffe proiranischer Milizen auf US-Streitkräfte im Irak und Syrien am Sonntag offiziell bestätigt. "Am 22. April verübten mit dem Iran verbündete Milizen zwei erfolglose Angriffe auf US-Streitkräfte im Irak und in Syrien", sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Dienstag in Washington. Es handle sich um die ersten Angriffe auf in der Region stationiertes Militär seit dem 4. Februar. Die irakische Regierung müsse alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Sicherheit der US-Streitkräfte im Irak und in Syrien vor Angriffen dieser Gruppen zu gewährleisten.