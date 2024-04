Israel ist empört wegen möglicher amerikanischer Sanktionen gegen die eigene Armee. Der US-Kongress stimmt für Waffenhilfe an Israel. Mehr Informationen im Newsblog.

Medienberichten zufolge hat Israel einen Vergeltungsschlag gegen den Iran durchgeführt. Offizielle Bestätigungen gibt es allerdings nicht. Hier finden Sie einen Überblick. Alle aktuellen Entwicklungen können Sie hier im Blog verfolgen:

Netanjahu kündigt neue Angriffe gegen die Hamas an

16.44 Uhr: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt "weitere schmerzhafte Schläge" gegen die islamistische Hamas an. "Und dies wird in Kürze geschehen", sagte Netanjahu in einer Video-Ansprache zum jüdischen Pessach-Fest, das am Montagabend beginnt. Israel kündigt seit Längerem einen Militäreinsatz in der Stadt Rafah in Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten an, obwohl seine Verbündeten davor gewarnt hatten.

Bei den Verhandlungen um eine Feuerpause im Gegenzug für die Freilassung weiterer Geiseln sowie palästinensischer Häftlinge habe die Hamas ihre Positionen zuletzt verhärtet, erklärt Netanjahu. "Anstatt von ihren radikalen Standpunkten abzuweichen, baut die Hamas jetzt auf die Spaltung unter uns, sie ist ermutigt von dem Druck, der auf die israelische Regierung ausgeübt wird", sagte Netanjahu.

"In den kommenden Tagen werden wir den militärischen und diplomatischen Druck auf die Hamas erhöhen, weil dies der einzige Weg ist, unsere Geiseln zu befreien und unseren Sieg zu erzielen", sagt der Regierungschef. Die Hamas habe bisher alle Vermittlungsvorschläge abgelehnt.

Iran wohl im Kontakt mit USA: Kommen neue Atomverhandlungen?

14.05 Uhr: Der Iran steht Medienberichten zufolge im Kontakt mit den USA, um die Atomverhandlungen wiederaufzunehmen. Unter dem Titel "Rettung des Abkommens mitten in einer Kriegskrise" berichtet die Tageszeitung "Shargh" unter Berufung auf informierte Quellen, dass die iranische UN-Mission in New York Gespräche koordiniere. Laut "Shargh" soll auch nicht mehr der iranische Vizeaußenminister Ali Bagheri die Verhandlungen führen, sondern der UN-Botschafter des Iran, Amir Saeid Irawani.

Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian bestätigt, dass während seines Aufenthalts in New York auch Gespräche über das Atomabkommen geführt worden seien. Er gibt jedoch keine weiteren Details bekannt, auch nicht, ob die Gespräche mit Vertretern der USA geführt wurden oder nicht. Er sagte jedoch, dass der Iran an einer "diplomatischen Lösung" der Konflikte in Nahost interessiert sei.

Irans Oberhaupt bedankt sich bei Armee für Angriff auf Israel

13.39 Uhr: Irans geistliches Oberhaupt Ajatollah Ali Chamenei bedankt sich bei den Streitkräften des Landes für ihren Einsatz gegen Israel. "Wie viele Raketen abgefeuert wurden und wie viele ihr Ziel trafen, ist nicht die entscheidende Frage", zitiert ihn die staatliche Nachrichtenagentur Irna. "Worauf es wirklich ankommt, ist dass der Iran bei diesem Einsatz seine Willenskraft demonstriert hat", erklärt Chamenei zum Angriff auf Israel am 13. April.

Generalstreik im Westjordanland

13.02 Uhr: Aus Protest gegen israelischen Militäreinsätze mit toten Palästinensern in einem Flüchtlingslager in Tulkarem sowie im Gazastreifen hat im Westjordanland ein Generalstreik begonnen. Zu dem Streik hatte unter anderem die Fatah-Bewegung aufgerufen. In den Straßen von Ramallah herrscht am Sonntagmorgen nach Angaben von Augenzeugen kaum Verkehr, Geschäfte sind geschlossen.

Zwei Palästinenser bei Angriff auf Armeeposten erschossen

9.58 Uhr: Im Westjordanland sind am Sonntagmorgen zwei Palästinenser von israelischen Soldaten nördlich von Hebron erschossen worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium berichtet, es sei von den israelischen Behörden über den Tod der Männer informiert worden. Armeeangaben zufolge hatten sie zuvor israelische Soldaten an einem Checkpoint angegriffen. Die Zahl der im Westjordanland seit dem 7. Oktober getöteten Palästinenser ist damit auf 462 gestiegen. Allein in diesem Jahr wurden in dem Gebiet 156 Palästinenser getötet.

Israel empört wegen Sanktionen gegen Bataillon