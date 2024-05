Der Vorfall soll sich laut IRNA in der Nähe des Dorfes Uzi im Nordwesten des Landes ereignet haben. Raisi soll zuvor gemeinsam mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew einen Staudamm eingeweiht haben. Die Rettungskräfte sollen sich laut IRNA vor Ort befinden, allerdings würden vor allem starker Nebel die Suche erschweren. Daher würde die Suche wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Insgesamt seien 20 Rettungsteams sowie Drohnen beteiligt.

Seit 2021 im Amt

Der 1960 in Maschad im Nordosten des Iran geborene Raisi gilt innerhalb des islamischen Systems als sehr einflussreich. Er pflegt auch ein enges Verhältnis zum obersten Führer Chamenei. Raisi war über drei Jahrzehnte in der Justizbehörde tätig, 2019 wurde er zum Justizchef ernannt. Ihm wird nachgesagt, dass er in seiner früheren Funktion als Staatsanwalt für zahlreiche Verhaftungen und Hinrichtungen politischer Dissidenten verantwortlich gewesen sei. Laut Verfassung ist Raisi nur die Nummer zwei im Land, weil Chamenei das eigentliche Staatsoberhaupt ist und auch das letzte Wort in allen strategischen Belangen hat.