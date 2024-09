Netanjahus Büro: Keine Zustimmung zu Waffenruhe

Libanon: Israel setzt Angriffe im Süden und Osten fort

Weiter südlich seien bei Angriffen unter anderem nahe der Grenze mindestens vier Menschen getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Staatliche Medien nennen rund zwei Dutzend Orte, in denen es in der Nacht und am Morgen Angriffe gegeben habe.

Ultrarechte Politiker in Israel gegen Waffenruhe mit Hisbollah

Israelisches Militär greift 75 Hisbollah-Ziele in Libanon an

Bericht: Netanjahu gibt grünes Licht für Libanon-Waffenruhe

Israel: Waffenruhe entweder vor oder nach einem Krieg

8.01 Uhr: Israel hat die Möglichkeit eines großen Krieges mit der Hisbollah im benachbarten Libanon betont. "Ich möchte eine Waffenruhe und die Rückkehr der Israelis in ihre Häuser im Norden – und der Südlibanesen in ihre Häuser im Südlibanon. Das ist es, was wir alle erreichen wollen. Das wird entweder nach einem Krieg oder vor einem Krieg geschehen. Wir hoffen, dass es vorher sein wird", sagt der israelische Botschafter Danny Danon vor einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Er bestätigte, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag in den USA eintreffen soll.