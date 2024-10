Israel gelangen zuletzt zahlreiche Treffer gegen die Hisbollah. Sie sind das Ergebnis langjähriger Vorbereitungen und eines weitverzweigten Spitzelnetzwerks.

Mit beispielloser Präzision gelingt Israel in den vergangenen Wochen ein Schlag nach dem anderen gegen die Hisbollah. Der Tod des Anführers Hassan Nasrallah am Freitag war dabei der Gipfel zahlreicher Anschläge gegen die schiitische Terrororganisation. Die kurze Zeitspanne und hohe Dichte der Erfolgsmeldungen vermitteln zeitweise den Eindruck, Israel könne die Strukturen der Hisbollah beliebig angreifen und vernichten.

Schließlich hatte Israel vor Nasrallah bereits andere namhafte Hisbollah-Akteure ausgeschaltet. Rund zwei Monate zuvor hatte Israel den Hisbollah-Militärchef Fuad Schukr eliminiert, dann explodierten vor zwei Wochen zahlreiche Pager – 37 Menschen starben. Auch diesen Schritt hatte Israel laut der "New York Times" über Jahre vorbereitet und eine Scheinfirma in Budapest gegründet, die an der Produktion der Geräte beteiligt war.

2006 änderte sich alles

Kurz darauf tötete ein Luftangriff in Beirut eine Gruppe von mehr als einem Dutzend militärischer Eliteführer, darunter Ibrahim Akil. Dann folgte der Tod Nasrallahs. Bereits am Sonntag starb ein weiterer Hisbollah-Kommandeur, getroffen durch eine einzelne Bombe. Aber das wird von den Medien kaum noch wahrgenommen. Zu normal sind die israelischen Angriffe geworden.

Doch dass Israel nun innerhalb weniger Wochen präzise einen großen Teil der Führungsriege ausgeschaltet hat, ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Vorbereitungen. Diese wurden in den vergangenen beiden Jahrzehnten konsequent und mit hohem Aufwand betrieben. Grundlage ist eine umfassende Reform der Nachrichtendienste und der Aufbau eines beispiellosen Spionagenetzwerks. Angefangen hat alles 2006, als Israel bei ähnlichen Missionen kaum Erfolgsmeldungen verbreiten konnte.

Damals befand sich Israel bereits im Krieg gegen die Hisbollah. Dreimal versuchte das Militär zu der Zeit, Nasrallah zu töten, stets misslang es. Israel konnte die Hisbollah einfach nicht besiegen. Schließlich vermittelten die Vereinten Nationen nach 34 Tagen einen Waffenstillstand – und Israel begann in der Folge die Arbeit, von der es heute profitiert.

"Sisyphusarbeit" für den Geheimdienst: Drohnen fotografieren alles

So berichten Regierungsmitarbeiter der "Financial Times" von einer umfassenden Neuausrichtung der israelischen Geheimdienstbemühungen gegenüber der Hisbollah. Zuvor war es den Diensten nicht gelungen, entscheidende Informationen über den Gegner einzuholen. Insbesondere die "Unit 8200", eine Einheit des Militärgeheimdienstes Aman zur elektronischen Aufklärung, intensivierte ihre Bemühungen, die Terrorgruppe auszukundschaften.

Sie entwickelte Programme, um Mobiltelefone und andere Kommunikation der Hisbollah besser abhören zu können. Zudem wurden innerhalb der Kampftruppen neue Teams gebildet, um sicherzustellen, dass wertvolle Informationen schnell an die Soldaten und die Luftwaffe weitergegeben werden konnten.

Ein wichtiges Instrument war laut verschiedenen Medienberichten offenbar auch die Überwachung mit Drohnen und modernsten Satelliten. Dank dieser technischen Hilfsmittel konnten Hochburgen der Hisbollah kontinuierlich fotografiert und Veränderungen an Gebäuden dokumentiert werden. Immer wieder wurden die Aufnahmen miteinander verglichen. Ein ehemaliger israelischer Geheimdienstmitarbeiter bezeichnete die Arbeit in der "New York Times" als "Sisyphusarbeit". Doch diese zahlte sich jetzt offenbar aus. Viele dieser überwachten Gebäude griff die Armee zuletzt an.

Auch die Überwachung einzelner Personen durch den Auslandsgeheimdienst Mossad ist maßgeblich. Sind Hisbollah-Mitglieder einmal identifiziert, speisen die Geheimdienste oftmals tägliche Bewegungsmuster in eine riesige Datenbank ein, berichtet die "Financial Times". Die Daten stammen demnach etwa von dem Handy der Ehefrauen, dem Kilometerzähler der Autos oder dem Standort der eigenen Mobiltelefone. Ergänzt werden sie um Informationen aus weiteren Geräten wie Drohnen, einer gehackten Überwachungskamera, an der sie zufällig vorbeikommen, oder dem Mikrofon der Fernbedienung eines modernen Fernsehers.