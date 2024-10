Iran vermisst im Libanon offenbar wichtigen Kommandeur

Mindestens 18 Tote bei israelischem Luftangriff in Gaza

Das israelische Militär teilt in einer Erklärung mit, es habe "einen präzisen Schlag gegen Hamas-Terroristen geführt, die in einem Kommando- und Kontrollzentrum operierten, das in einem Gebäude untergebracht war, das zuvor als 'Shuhada al-Aqsa'-Moschee in der Gegend von Deir al-Balah diente".