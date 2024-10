Israels Armee: Militärischer Hamas-Flügel ist besiegt

Historisch: Vater und Sohn in einem Team

Israel bombardiert auch in der Nacht Ziele im Libanon. Die Hisbollah feuert ihrerseits Raketen auf Nordisrael ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Israel: Haben zwei Drohnen abgefangen

6.59 Uhr: Israel hat eigenen Angaben zufolge am frühen Montagmorgen zwei aus dem Osten kommende Drohnen abgefangen. Sie seien über den Gebieten Rischon Letsijon und Palmachin entdeckt worden, teilt das Militär mit. Weitere Details nennt es nicht.

Israelischer Soldat bei Kämpfen an libanesischer Grenze getötet

5.12 Uhr: Bei Kämpfen an der libanesischen Grenze ist nach Militärangaben ein israelischer Soldat getötet worden. Zwei weitere Soldaten seien schwer verletzt worden, teilt die israelische Armee mit.

Raketenangriffe auf Haifa – Israel reagiert mit Luftschlägen

1.49 Uhr: Bei einem Raketenangriff der Hisbollah auf Israels drittgrößte Stadt Haifa sind zehn Menschen verletzt worden. Das teilte die israelische Polizei mit. Die Hisbollah erklärte, sie habe einen Militärstützpunkt südlich von Haifa mit Raketen vom Typ "Fadi 1" angegriffen. Hier lesen Sie mehr.

Sprecher: Hisbollah wird einige Zeit kollektiv geführt

1.15 Uhr: Die libanesische Hisbollah-Terrormiliz stellt sich nach dem Tod ihres Chefs Hassan Nasrallah einem Sprecher zufolge bis auf Weiteres ohne einen zentralen Anführer auf. "Das Verfahren zur Auswahl eines Nachfolgers für den Generalsekretär braucht Zeit und erfordert entsprechende Umstände", sagte der hochrangige politische Hisbollah-Vertreter Mahmud Kmati am Sonntag im irakischen Staatsfernsehen. "Deswegen begnügen wir uns derzeit mit einem vorübergehenden gemeinsamen Kommando."

Esmail Ghaani – Iranischer Top-General plötzlich verschwunden

1 Uhr: Der Iran vermisst Insidern zufolge einen seiner wichtigsten Verbindungsmänner zu militanten Gruppen wie der Hisbollah im Libanon, der Hamas im Gazastreifen und den Houthis im Jemen. Der Chef der iranischen "Quds"-Brigaden, Esmail Ghaani, sei nach israelischen Luftangriffen in der libanesischen Hauptstadt Beirut verschollen, sagten zwei hochrangige Vertreter iranischer Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur Reuters. Die Kuds-Brigaden sind die auf Auslandseinsätze spezialisierte Einheit der iranischen Revolutionsgarden. Ghaanis Vorgänger Kassem Soleimani war im Jahr 2020 bei einem Drohnenangriff der USA in Bagdad getötet worden.

Einer der beiden Insider sagte, Ghaani habe sich am Donnerstag in dem Vorort Dahije im Süden Beiruts aufgehalten. An diesem Tag hatte Israel die Stadt erneut aus der Luft angegriffen. Der Angriff soll dem hochrangigen Hisbollah-Kommandeur Haschem Safieddine gegolten haben, der ebenfalls vermisst wird. Ghaani habe sich allerdings nicht mit Safieddine getroffen, sagte der Insider.

Auf die Frage, ob Ghaani vom israelischen Militär getötet worden sei, sagte ein israelischer Militärsprecher, die Ergebnisse der Angriffe würden noch ausgewertet. Israel habe in den vergangenen Tagen das Geheimdiensthauptquartier der Hisbollah in Beirut angegriffen. Es sei noch unklar, wer sich dort aufgehalten habe.

RIA: Russische Luftwaffe greift Militante aus al-Tanf-Zone an

00.38 Uhr: Die russische Luftwaffe hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Stellungen von militanten Kämpfern in Syrien angegriffen. "Die russische Luftwaffe hat zwei identifizierte Standorte von Militanten getroffen", zitiert RIA Hauptmann Oleg Ignasjuk, den stellvertretenden Leiter des russischen Versöhnungszentrums für Syrien. Die Militanten hätten kürzlich die al-Tanf-Zone an der Grenze zu Jordanien verlassen. Der genaue Ort der Angriffe wird nicht genannt. In der Region al-Tanf befindet sich ein US-Militärstützpunkt

Israels Armeeführer erklärt militärischen Hamas-Arm für besiegt