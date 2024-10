Israelischer Außenminister bestätigt Tötung von Hamas-Chef Sinwa

Hamas-Kreise: Hinweis auf Tötung Sinwars bei israelischem Einsatz

Insider: Israels Kriegskabinett über wahrscheinlichen Tod Sinwars informiert

Israelische Armee "prüft" mögliche Tötung von Hamas-Chef Sinwar im Gazastreifen

Aus Hamas-Kreisen heißt es, man prüfe die Berichte über Sinwars möglichen Tod. Gegenwärtig gebe es dafür keine Bestätigung von Hamas-Seite. In sozialen Medien kursierten Bilder einer Leiche, die eine Ähnlichkeit mit Sinwar aufweisen. Er gilt als Drahtzieher des Massakers am 7. Oktober 2023, Auslöser des Gaza-Kriegs und der regionalen Eskalation.

Israelische Armee ruft zur Evakuierung in mehreren Gebieten des Libanon auf

15.21 Uhr: Die israelische Armee hat am Donnerstag die Einwohner mehrerer Gebiete im Libanon zur Evakuierung aufgerufen und vor Angriffen in diesen Gebieten gewarnt. Die Warnungen gelten für die Bekaa-Region im Osten des Landes sowie für die Region Al-Hawsch in der Nähe der Stadt Tyros und weitere Regionen im Südlibanon. Die amtliche libanesische Nachrichtenagentur ANI berichtet von einem Angriff in Al-Hawsch sowie einem weiteren im nahegelegenen Burdsch al-Schemali. Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AFP zeigen Rauchwolken über der Region.