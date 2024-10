Israels Premier ist offenbar Ziel eines Hisbollah-Angriffs gewesen. Außenministerin Beirut reist in den Libanon. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Baerbock in Beirut eingetroffen

9.45 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu einem Besuch in der libanesischen Hauptstadt Beirut eingetroffen. Sie wolle sich vor Ort ein Bild der Lage machen, erklärt die Ministerin.

Die humanitäre Lage in Libanon wird jeden Tag verzweifelter", erklärt die Grünen-Politikerin bei ihrer Ankunft. "Der Libanon steht am Rande des Kollaps." Hunderttausende Menschen seien auf der Flucht, Kinder würden von ihren Eltern getrennt, Krankenhäuser arbeiteten am Rand ihrer Kapazität.

Mit Blick auf die Hisbollah betont Baerbock: "Auch in Libanon sehen wir, wie verantwortungslos sich Terroristen hinter Zivilistinnen und Zivilisten verstecken und von dort weiterhin Raketen auf Israel abfeuern." Das sei unerträglich. Gleichzeitig müsse Israel "seine Operationen an den engen Grenzen des Selbstverteidigungsrechts und des humanitären Völkerrechts ausrichten und das Leben unschuldiger Zivilistinnen und Zivilisten schützen". Zudem seien beide Konfliktparteien verpflichtet, die UN-Friedenstruppen Unifil zu schützen.

Hisbollah-Drohne traf wohl Netanjahus Schlafzimmer

7.38 Uhr: Ein Drohnenangriff der Hisbollah auf das Haus von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu war offenbar folgenreicher als bislang bekannt. Eine der drei am Sonntag aus dem Libanon abgefeuerten Geschosse explodierte nach israelischen Angaben im Garten des Hauses in der Region Caesarea. Wie die "Times of Israel" berichtet, hat die Armee jetzt dieses Video zur Veröffentlichung freigegeben, das die Schäden an Netanjahus Haus zeigen soll:

Der Zeitung zufolge beschädigte die Explosion der Drohne unter anderem das Schlafzimmerfenster an Netanjahus Haus. Da es sich um Sicherheitsglas handelte, sei das Fenster aber nicht zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Einschlag niemand, weder Netanjahu selbst noch seine Frau waren zum Zeitpunkt des Angriffs im Haus.

Die Hisbollah hatte sich am Dienstag zu dem Angriff bekannt und dabei die "volle Verantwortung" übernommen. Dadurch wolle die Terrorgruppe vermeiden, dass Israel die Schuld für das Attentat dem Iran gibt, so die "Times of Israel". Teheran selbst distanzierte sich von dem Angriff. Nach dem massiven iranischen Raketenangriff auf Israel Anfang Oktober muss das Regime zurzeit mit einem israelischen Gegenschlag rechnen und will die Regierung Netanjahu offenbar nicht weiter provozieren. Netanjahu kündigte aber bereits an, dass der Angriff auf sein Haus Konsequenzen für den Iran haben werde.

Israelisches Militär fängt Drohnen über Rotem Meer ab

5.01 Uhr: Die israelische Armee fängt nach eigenen Angaben in der Nähe der Stadt Eilat zwei Drohnen ab, die von Osten kommend in israelische Gewässer eingedrungen sind. Die unbemannten Flugobjekte seien im Bereich des Roten Meeres entdeckt und abgefangen worden, teilt das Militär mit. Weitere Einzelheiten sind zunächst nicht bekannt.

Dienstag, 22. Oktober

Israel: Haben möglichen neuen Hisbollah-Chef getötet

22.12 Uhr: Israel hat die Tötung des potenziellen Nasrallah-Nachfolgers Haschem Safieddin in Beirut bestätigt. "Es kann nun bestätigt werden, dass bei einem Angriff vor etwa drei Wochen Haschem Safieddin, der Chef des Exekutivrats der Hisbollah, und Ali Hussein Hasima, der Chef des Nachrichtendienstes der Hisbollah, zusammen mit anderen Hisbollah-Kommandeuren getötet wurden", erklärte die israelische Armee am Dienstagabend. Safieddin war als möglicher Nachfolger des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah gehandelt worden.