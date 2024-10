Japan ist die viertgrößte Volkswirtschaft und der größte Unterstützer der Ukraine außerhalb der Nato. Nach einem Korruptionsskandal der Regierung und inmitten einer Währungskrise erlebt das Land nun vorgezogene Neuwahlen. Kommt es zu einem Machtwechsel?

Japan ist für viele europäische Länder geografisch so weit entfernt, dass nur selten innenpolitische Probleme im Land der aufgehenden Sonne für große Aufmerksamkeit in Europa sorgen. Dabei gehört Japan zu den wichtigsten westlichen Partnern in Asien, es ist das Land mit dem viertgrößten Bruttoinlandsprodukt weltweit und somit relevant für die Weltwirtschaft. Außerdem rücken der Westen und Japan immer weiter zusammen, teilen aktuell ähnliche Herausforderungen: eine hohe Inflationsrate, die Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland und den Umgang mit China.

Politische Stabilität in Japan ist also auch im Interesse des Westens und deswegen schaut die Welt am Sonntag genauer hin, an dem die Japanerinnen und Japaner bei der vorgezogenen Parlamentswahl über eine neue Regierung abstimmen werden.

Im Vorfeld dieser Wahl herrschte Chaos im Land. Die konservative Liberaldemokratische Partei (LDP) stellte fast 70 Jahre beinahe durchgehend den Ministerpräsidenten, aber die Partei wurde von einem schweren Spendenskandal erschüttert. Er zwang den ehemaligen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zum Rücktritt. In dessen Folge finden diese Neuwahlen überhaupt statt. Hinzu kommt die Wirtschaftskrise, die die japanische Bevölkerung verunsichert.

Es könnte also am Sonntag das passieren, was viele lange Zeit für unmöglich hielten: ein Machtverlust der stärksten Regierungspartei. Doch selbst wenn die LDP mit einem blauen Auge davonkommen sollte, droht ihr zumindest ein heftiger Denkzettel.

Wer regiert Japan?

Die konservative LDP ist die stärkste politische Kraft in Japan, mit großem Abstand vor der linksliberalen Konstitutionell-Demokratischen Partei (CDP), die aktuell die stärkste Oppositionspartei ist. Im Prinzip ringen zwei Politiker um das Amt des künftigen Ministerpräsidenten:

Shigeru Ishiba (LDP): Nach dem Rücktritt von Kishida wurde er zu seinem Nachfolger gewählt und rief umgehend Neuwahlen für den 27. Oktober aus, um sich im Amt bestätigen zu lassen.

(LDP): Nach dem Rücktritt von Kishida wurde er zu seinem Nachfolger gewählt und rief umgehend Neuwahlen für den 27. Oktober aus, um sich im Amt bestätigen zu lassen. Yoshihiko Noda (CDP): Er war bereits von 2011 bis 2012 Ministerpräsident für die linksliberale Demokratische Partei (DP). Nun kandidiert er für die CDP, die sich 2017 von der DP abspaltete.

Der seit Ende September amtierende Ministerpräsident Ishiba hofft auf einen Neustart, möchte seiner Regierungskoalition aus LDP und der konservativ-pazifistischen Komeito-Partei mit der Neuwahl neuen Schwung verleihen. Doch auch die von Ishiba geführte Regierung ist bislang in der japanischen Bevölkerung extrem unbeliebt.

In einer aktuellen Umfrage von "Kyodo News" kommt die LDP auf nur noch 22,6 Prozent der Stimmen, die CDP liegt mit 14,1 Prozent deutlich dahinter. Über 30 Prozent der befragten Wählerinnen und Wähler gaben allerdings noch an, unentschlossen zu sein – und das macht Prognosen für die Wahl am Sonntag schwierig.

Japanische Abgeordnete im Parlament. In Japan hat am Sonntag die Wahl zum Unterhaus begonnen. (Quelle: Eugene Hoshiko/AP/dpa./dpa) Wie wird der japanische Ministerpräsident gewählt? Der japanische Ministerpräsident wird von Ober- und Unterhaus gewählt und vom Kaiser ernannt. Am 27. Oktober wird das mächtigere Unterhaus neu gewählt. Im Oberhaus halten die LDP und ihr kleiner Koalitionspartner – die Komeito-Partei – die Mehrheit.

Zum Vergleich: Bei der Wahl des Unterhauses im Jahr 2021 kam die LDP noch auf 34,7 Prozent der Stimmen. Im aktuellen Parlament hat sie zusammen mit Komeito eine Mehrheit von 288 der 465 Sitze. Es ist wahrscheinlich, dass diese bei der Wahl am Sonntag deutlich schrumpfen wird und die Regierung könnte sogar ihre Mehrheit verlieren. Das würde wiederum die LDP zu einer neuen Koalition und zur Teilung der Macht in Japan zwingen. Auch eine Umfrage der Zeitung "Asahi" zeigt, dass die Regierung ihre Mehrheit verlieren könnte.

Kein einfaches Szenario für Ministerpräsident Ishiba, denn er müsste sich einen weiteren Koalitionspartner suchen und dem Land stünden wahrscheinlich schleppende Koalitionsverhandlungen bevor.

Absturz der Regierungspartei ist keine Überraschung