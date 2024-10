Die Tochter des mutmaßlich hingerichteten Deutsch-Iraners Djamshid Sharmahd hat Beweise für den Tod ihres Vaters und eine "schwere Strafe" für den Iran gefordert. In einem Beitrag im Onlinedienst X erklärte Gazelle Sharmahd am Dienstag, sie warte darauf, die US- und die Bundesregierung zu sprechen und zu prüfen, ob diese Beweise für die Hinrichtung ihres Vaters haben. Sie forderte die "sofortige Rückkehr meines Vaters (tot oder lebendig)" und eine "schwere Strafe für die Mörder des islamischen Regimes".

Die iranische Justiz hatte am Montag erklärt, dass Jamshid Sharmahd hingerichtet worden sei. Das Todesurteil gegen ihn sei am Montagmorgen "nach Durchlaufen des gerichtlichen Verfahrens und der endgültigen Genehmigung der Gerichtsentscheidung durch den Obersten Gerichtshof" vollstreckt worden, teilte die Justiz auf ihrer Internetseite Misan Online mit. Deutschland hatte die Aufhebung des Urteils gefordert.

Sharmahd wurde in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren, wuchs in Deutschland auf und lebte zuletzt in den USA. Von dort aus setzte sich auch seine Tochter vergeblich für die Rettung ihres Vaters ein. Weder flehende Appelle noch politischer Druck zeigten Wirkung. Gazelle Sharmahd warf sowohl der Bundes- als auch der US-Regierung vor, ihren Vater in Verhandlungen "im Stich gelassen" und seine Familie ignoriert zu haben.