Lawrow: USA wollen auch TurkStream ausschalten lassen

Aktualisiert am 14.01.2025 - 12:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den USA vorgeworfen, mit Hilfe ukrainischer Drohnenangriffe die fĂŒr die Energieversorgung in Europa wichtige Gasleitung TurkStream ausschalten zu wollen. Die USA wollten ihre "ukrainischen Klienten" dazu drĂ€ngen, nach den Sprengungen an der Ostseepipeline Nord Stream als nĂ€chstes TurkStream außer Betrieb zu nehmen, sagte Lawrow in Moskau.