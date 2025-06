Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Außenminister Wadephul stellt sich auf seiner Golfreise hinter den israelischen Angriff auf den Iran. Während die Lage immer mehr eskaliert, stellt die Bundesregierung Forderungen an das iranische Regime. Wie groß ist Deutschlands Einfluss?

Aus Maskat, Oman, berichtet Patrick Diekmann

Eigentlich ist der Sommer eine Jahreszeit, in der sich nur wenige Besucher in den Oman verirren. Es ist heiß. In der Hauptstadt Maskat ist es am Sonntag bis zu 40 Grad warm, Wetterdienste sprechen von einer gefühlten Temperatur von 49 Grad.

Und in der Tat: Auch vor dem omanischen Außenministerium ist die Luft in der Mittagssonne erdrückend. Nur wenige Menschen sind zu sehen. Sie harren in klimatisierten Gebäuden oder Autos aus.

Als Außenminister Johann Wadephul an dem Gebäude ankommt, verliert auch er keine Zeit. Schnell aus dem Auto, hinein in das Gebäude. Der CDU-Politiker wird von Männern in traditionellen Trachten empfangen. Sie tragen – wie in der Golfregion üblich – lange, weiße Gewänder. Hinzu kommen bunte Kopfbedeckungen, die die europäischen Besucher an eine Art Turban erinnern.

Im Gebäude wird Wadephul von seinem omanischen Amtskollegen Badr al-Bussaidi empfangen. Oman ist ein Sultanat, in dem die Macht innerhalb der Al-Said-Dynastie seit dem 18. Jahrhundert weitervererbt wird. Mitten im Außenministerium gibt es einen Raum, in dem das Land mit Bildern, Karten und Informationstexten seinen historischen Ursprung präsentiert.

In der Mitte des Raumes steht auf einem Podest ein riesiger Globus, der rund zweieinhalb Meter hoch ist. Badr al-Bussaidi zeigt auf die Mitte Europas, wo er Deutschland vermutet. "Das ist wie in Alaska", scherzt er und meint damit die im Vergleich niedrigen Temperaturen in Mitteleuropa.

Danach ziehen sich die beiden Außenminister zu einem Gespräch zurück. Die Stimmung ist freundlich, aufgeschlossen. Immerhin hat der Oman den deutschen Außenminister sehr kurzfristig empfangen, nachdem in der Nacht zu Freitag die israelische Armee den Iran angriff und Wadephul seine geplante Nahostreise in den Libanon, nach Syrien, Jordanien und Israel absagen musste. Stattdessen reiste er am Freitagabend spontan auf die Arabische Halbinsel, war zuvor in Saudi-Arabien und Katar.

Doch auch im Oman steht die Eskalation zwischen Israel und dem Iran im Mittelpunkt. Zwar möchten viele Staaten in der Region den Einfluss des iranischen Regimes zurückdrängen und um jeden Preis verhindern, dass sich Teheran nuklear bewaffnen kann. Doch eine Mehrheit der Länder sorgt sich auch um die eigene Sicherheit, möchte die Lage in der Region deeskalieren.

Und zur Wahrheit gehört auch, dass die israelische Regierung aktuell nicht zur Befriedung der Region beiträgt, im Gegenteil: Die israelische Armee führt ihren Krieg gegen die Terrororganisation Hamas ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und der israelische Premier Benjamin Netanjahu kümmert sich nicht um die Souveränität anderer Staaten in seiner Nachbarschaft, wenn er verfeindete Gruppen bekämpfen möchte.