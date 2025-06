Startendes Flugzeug am Flughafen Düsseldorf (Archivbild): In der Bodenabfertigung sind 340 Jobs in Gefahr. (Quelle: IMAGO/Olaf Döring/imago-images-bilder)

Der Bodenabfertiger am Düsseldorfer Flughafen ist pleite gegangen. Was das für die Reisenden bedeutet.

Pleite am Düsseldorfer Flughafen. Die Aviapartner Düsseldorf GmbH & Co. KG hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen beschäftigt rund 340 Mitarbeiter, die am Boden des Urlauber-Drehkreuzes Gepäck verladen, Flugzeuge einweisen oder die Bordkarten prüfen.