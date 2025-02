Ende des Westens? Fünf Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz

Ist es nur ein Weckruf oder schon der Todesstoß für die westliche Wertegemeinschaft? Das transatlantische Bündnis geht schwer erschüttert aus der Münchner Sicherheitskonferenz hervor.

Viele Münchner Sicherheitskonferenzen sind schnell wieder in Vergessenheit geraten. Bei der 61. Ausgabe des weltweit wichtigsten Expertentreffens zur Sicherheitspolitik wird das definitiv anders sein. Mit seiner Frontalattacke auf die europäischen Demokratien hat der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump die transatlantische Partnerschaft bis ins Mark erschüttert. Die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance bei seinem Antrittsbesuch in Europa wird noch lange nachhallen und möglicherweise schwerwiegende Folgen haben - für G7 und Nato, die Ukraine und die Weltordnung insgesamt. Fünf Lehren aus drei denkwürdigen Tagen in München:

1. Der Westen zerfällt

Wie kann der Ukraine-Krieg beendet werden? Wie organisiert man in der Nato die Lastenverteilung bei der Verteidigung des Bündnisgebiets? Ziehen sich die US-Truppen aus Europa zurück? Auf diese Fragen hatten sich die europäischen Verbündeten Antworten und Angebote der Zusammenarbeit von Vance erhofft. Mit Sicherheitspolitik hatte seine Rede aber praktisch nichts zu tun. Er sei nicht in erster Linie besorgt über äußere Bedrohungen, sagte er. "Ich bin wegen der Gefahr von innen besorgt, dass sich Europa von einigen der grundlegenden Werte zurückziehen könnte, von Werten, die mit den USA geteilt werden."

Vance kritisierte den Kampf der Europäer gegen Desinformation als Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Ausgrenzung von Parteien wie der AfD als undemokratisch. Damit geht er an den Kern des westlichen Bündnisses, die gemeinsame Vorstellung davon, was Demokratie bedeutet. Dieser Konsens existiert in der Ära Trump nun nicht mehr. "Die westliche Wertegemeinschaft ist jetzt hier gestern aufgekündigt worden", brachte Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) es auf den Punkt. Die amerikanische Regierung habe sich "an die Seite der Autokraten gestellt".

Die Folgen sind nicht absehbar. Wie soll zum Beispiel jetzt die Zusammenarbeit zwischen den USA und den europäischen Verbündeten in der G7, der Gruppe der wirtschaftsstarken Demokratien, überhaupt noch funktionieren? Und was wird aus der Nato als zentraler Pfeiler der Zusammenarbeit zwischen den USA, Kanada und Europa? Das wird sich spätestens bei zwei Gipfeltreffen in den diesen beiden Formaten im Juni zeigen.

Der britische Historiker Timothy Snyder sieht im Kampf um demokratische Werte nun vor allem Deutschland in der Pflicht. "Deutschland ist heute die wichtigste Demokratie der Welt", sagte er in einem "stern"-Interview und fügte mit Blick auf die Bundestagswahl hinzu: "Was bei diesen Wahlen passiert, wird enorme Auswirkungen auf den Rest der Welt haben."

2. Europa ohne Plan und außen vor

Aber welche Antwort hat die EU nun auf Trump? In München wurde deutlich, dass sie vom neuen US-Kurs kalt erwischt wurde. Der albanische Ministerpräsident Edi Rama sagte am Sonntag als außenstehender Beobachter, ihm komme das alles vor wie zwei parallel laufende Netflix-Serien: Hier die amerikanische "One-Sheriff-Show" und auf der anderen Seite die EU als "Patient mit 27 Ärzten" - in Anspielung auf die Mitgliederzahl der Europäischen Union.

Eine gemeinsame EU-Strategie für den Umgang mit Trump gibt es bisher nicht. Zu lange hatten viele Europäer darauf gehofft, dass er die Wahl verlieren würde. Nun müssen sehr unterschiedlich eingestellte Akteure sehr schnell eine gemeinsame Linie finden: Vom Trump-Freund Viktor Orban in Ungarn, über die ebenfalls rechtsnationale Giorgia Meloni in Italien bis zu Trump-Kritikern wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).