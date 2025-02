Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist einer der wenigen, die sich in Verhandlungen mit Trump auskennen. (Quelle: Harald Tittel/dpa/dpa-bilder)

Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfiehlt europäischen Politikern, gegenüber US-Präsident Donald Trump ihre Interessen offensiv zu vertreten. "Er braucht Widerspruch, wenn er etwas sagt, was nicht stimmt", sagt er im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online. "Mir ist in meinen Gesprächen und Verhandlungen mit Trump aufgefallen, dass auch seine eigene Delegation ihm sehr oft widerspricht. Das habe ich so noch nie erlebt."