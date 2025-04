Krieg in der Ukraine Angriffe auf Energieanlagen: Russland will mit USA Bilanz ziehen

Wladimir Putin (Archivbild): Sein Land will ein Zwischenfazit zu den ausgesetzten Luftangriffen auf Energieanlagen ziehen – allerdings nicht mit der Ukraine, sondern mit den USA. (Quelle: Sergei Ilyin/reuters)

Am Mittwoch läuft ein russisch-ukrainischer Angriffsstopp auf Energieanlagen aus. Der Kreml bietet Gespräche an, attackiert aber weiter zivile Ziele in der Ukraine.

Dem Kremlsprecher Dmitri Peskow zufolge beabsichtigt Russland, sich bei den USA über angebliche Verstöße der Ukraine gegen den Stopp wechselseitiger Angriffe auf Energieanlagen zu beschweren. Ein 30-tägiges Moratorium auf solche Angriffe laufe am Mittwoch, 16. April, aus, sagte Peskow in Moskau. "Natürlich muss man diese 30 Tage analysieren, Informationen und Überlegungen mit den Amerikanern austauschen", sagte er. Ob sein Land sich über diesen Tag hinaus an die Teilwaffenruhe halten werde, müsse dann Präsident Wladimir Putin entscheiden.

Nach einem Telefonat Putins mit US-Präsident Donald Trump am 18. März hatte der Kreml mitgeteilt, dass Russland sich für 30 Tage an einen Stopp wechselseitiger Angriffe auf Energieanlagen halten werde. Auch die Ukraine erklärte sich dazu bereit, verlangte aber eine Festlegung der Daten und eine Liste der von Attacken ausgeschlossenen Ziele.

Seitdem werfen beide Seiten einander fast täglich Verstöße gegen das Moratorium vor. Meist ging es allerdings um kleinere, frontnahe Schäden am Energiesystem. Es gab keinen russischen Beschuss mehr auf ukrainische Kraftwerke. Die Ukraine beschoss ihrerseits keine russische Raffinerien mehr. Solche Angriffe hatten Moskau in den Wochen vor dem Angriffsstopp noch erhebliche Probleme bereitet.

Neue Attacken auf zivile Ziele in der Ukraine

Russland verstärkte allerdings seine Luftangriffe auf andere Ziele in den ukrainischen Städten und tötete allein seit Anfang April Dutzende Zivilisten. Am Sonntag kamen in der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine mindestens 34 Menschen durch Raketeneinschläge ums Leben.