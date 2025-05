Militär: 26 Tote nach indischen Angriffen auf Pakistan

Aktualisiert am 07.05.2025 - 07:32 Uhr

Laut pakistanischen Angaben gab es bei den indischen Angriffen in der Nacht 26 Tote. (Quelle: M.D. Mughal/AP/dpa/dpa-bilder)

In der Nacht greift Indien pakistanische Ziele an. Das pakistanische Militär meldet Dutzende Tote und Verletzte.

Indien griff in der Nacht mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir an. Pakistans Militär spricht von Raketenangriffen. Pakistanische Geheimdienstkreise meldeten daraufhin den Abschuss von fünf indischen Kampfflugzeugen.