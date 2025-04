Aktualisiert am 26.04.2025 - 10:29 Uhr

Aktualisiert am 26.04.2025 - 10:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach Zweifeln nun doch zur Trauerfeier für Papst Franziskus in Rom gekommen. Dort wird er auch auf den US-Präsidenten Donald Trump treffen. Das meldete die ukrainische staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf das Präsidentenbüro.

Zuvor waren auch Außenminister Andrij Sybiha und die First Lady Olena Selenska angereist. Noch am Vorabend hatte Selenskyj erklärt, dass es sein könne, dass er es wegen der Lage in der Ukraine nicht nach Rom schaffe.