Aktualisiert am 22.06.2025 - 09:50 Uhr Lesedauer: 36 Min.

Die USA haben iranische Atomanlagen bombardiert. Experten fürchten Angriffe auf US-Ziele in der Region. Auch Israel fliegt neue Angriffe. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Furcht vor Anschlag – Chamenei meidet Mobiltelefone

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf nicht näher benannte iranische Funktionäre, dass Irans religiöses und weltliches Oberhaupt drei mögliche Nachfolger benannt habe, sollte er von Israel getötet werden.

Schon vor dem Krieg gab es Spekulationen darüber, wer eines Tages an die Stelle des 86-jährigen Staatsoberhaupts treten könnte. Im Iran ist der Ablauf für die Nachfolge eigentlich klar geregelt: Der sogenannte Expertenrat, dem 88 islamische Juristen und Geistliche angehören, tritt im Todesfall zusammen und bestimmt den Nachfolger. Chamenei ist laut Verfassung das geistliche und weltliche Staatsoberhaupt. Der Kleriker ist zudem Oberbefehlshaber der Streitkräfte und hat in allen Belangen das letzte Wort.

Laut dem Portal "Amwaj" sind neben der regulären Nachfolgeregelung auch alternative Szenarien vorstellbar, die bereits beim Tod von Revolutionsführer Ruhollah Chomeini diskutiert wurden. Dazu zählt etwa ein Führungsrat aus mehreren Klerikern. "Wenn Effizienz und Entschlossenheit entscheidende Faktoren sind, wird wahrscheinlich erneut eine Einzelperson das Ergebnis sein", schrieb der Autor. "Wird Chamenei hingegen getötet und zieht sich der Konflikt mit Israel in die Länge, könnte ein Ratsmodell Risiken verringern."

Israels Luftwaffe startet neue Angriffe

Die Angriffe folgten unmittelbar auf iranische Raketenangriffe auf Israel am frühen Sonntagmorgen. Der Iran hatte damit auf Luftangriffe der USA in der Nacht auf iranische Atomanlagen reagiert. Dabei wurden Anlagen in Natans, Isfahan und Fordo gemeldet.