Newsblog zur Österreich-Wahl

Nach Ibiza-Skandal: ÖVP gilt als Favorit

26.09.2019, 19:53 Uhr | AFP

Österreich wählt am Sonntag einen neuen Nationalrat. Bei der vorgezogenen Wahl liegt Sebastian Kurz in Front, die FPÖ leidet nur wenig unter dem Ibizia-Skandal. Alle Informationen im Newsblog.

Donnerstag, 26. September, 11.40 Uhr: Heinz-Christian Strache soll Parteigelder veruntreut haben

Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Der Vorwurf: Strache soll private Rechnungen bei der Partei eingereicht haben.

Mittwoch, 25. September: Früherer Strache-Leibwächter festgenommen



Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Österreich ist Berichten zufolge der frühere Leibwächter von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache festgenommen worden. Der ehemalige Vertraute des über den "Ibiza"-Skandal gestürzten Parteivorsitzenden sei in der Nacht auf Dienstag nach einer Hausdurchsuchung in Gewahrsam genommen worden, meldeten die österreichischen Zeitungen "Der Standard" und "Die Presse".



Die Wiener Staatsanwaltschaft erklärte, es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Veruntreuung von Parteigeldern eingeleitet worden.

Sonntag, 22. September: Die doppelte "Zerstörung" der Kurz-Partei

Rezo hat Nachahmer gefunden. Zwei Österreicher wollen es mit ihren Videos dem deutschen YouTube-Star gleichtun – und die konservative ÖVP "zerstören".

Freitag, 30. August: FPÖ wirbt mit skurrilem Spot um Wählerstimmen

Liebesgeständnis der anderen Art: In einem YouTube-Video ist FPÖ-Spitzenkandidat bei der Paartherapie zu sehen – mit einem Sebastian Kurz-Lookalike. Im Spot hebt die FPÖ Gemeinsamkeiten mit der Kurz-Partei hervor.