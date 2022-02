Nach Gesprächen im Weißen Haus

Biden: Bei russischem Einmarsch keine Zukunft für Nord Stream 2

07.02.2022, 22:23 Uhr | dpa, AFP, rtr

Nach den Gesprächen mit US-Präsident Biden zeigt sich Scholz überzeugt, dass die Botschaft auch in Russland angekommen.

Scholz betont in Washington Entschlossenheit im Ukraine-Konflikt

In Washington betonen der Bundeskanzler und der US-Präsident ihre Einigkeit. Wenn es um Sanktionen gegen Russland geht, wird Biden allerdings deutlich konkreter als Scholz. Einen Widerspruch sehen sie darin nicht.

US-Präsident Joe Biden hat Deutschland beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus als verlässlichen Partner gewürdigt. "Deutschland und die Vereinigten Staaten sind enge Freunde, verlässliche Partner, und wir können uns aufeinander verlassen", sagte Biden am Montag in der US-Hauptstadt Washington bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Es gebe kein Thema von globaler Bedeutung, bei dem Deutschland und die USA nicht zusammenarbeiten würden, betonte Biden.



Auf eine Frage nach der Zuverlässigkeit Deutschlands in der Ukraine-Krise sagte Biden: "Es ist nicht nötig, Vertrauen zurückzugewinnen." Deutschland habe das volle Vertrauen der Vereinigten Staaten. "Deutschland ist einer unserer wichtigsten Verbündeten in der Welt. An der Partnerschaft Deutschlands mit den Vereinigten Staaten gibt es keinen Zweifel", sagte Biden weiter.

Der Kanzler war am Montag zum Antrittsbesuch beim US-Präsidenten. Scholz wird von einigen Bündnispartnern vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben. Auch in den USA sind Zweifel laut geworden, ob man im Ernstfall auf Deutschland zählen könne.



Nord Stream 2 steht auf der Kippe

Biden und Scholz betonten, dass eine weitere russische Eskalation deutliche Konsequenzen habe. Der US-Präsident sprach mehrfach davon, dass bei einem russischen Einmarsch in die Ukraine die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen wird. Scholz erwähnte die Pipeline dagegen nicht wörtlich. Er sprach lediglich davon, dass bei Sanktionen alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und es zwischen Deutschland und den USA keine unterschiedlichen Meinungen gebe.



Es sei für den Bundeskanzler klar: "Wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird es harte, gemeinsam vereinbarte und weitreichende Sanktionen geben. Es wird sehr, sehr hohe Kosten für Russland haben, einen solchen Schritt zu tun." Diese Botschaft sei aus seiner Sicht auch in Russland angekommen.

Der SPD-Politiker betonte bei der Pressekonferenz erneut, mögliche Sanktionen im Fall einer russischen Invasion der Ukraine seien intensiv vorbereitet worden. Es gehöre dazu, dabei nicht alles zu benennen, um Moskau nicht alle Pläne vorab offenzulegen. Scholz versprach aber: "Wir werden bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren." Die transatlantischen Partner seien in der Frage vereint und würden die gleichen Schritte unternehmen. Diese würden sehr hart für Russland.