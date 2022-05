Im sĂŒdukrainischen Gebiet Odessa mĂŒssen die Menschen von Sonntagabend um 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) bis Dienstagmorgen um 5.00 Uhr Ortszeit (4.00 Uhr MESZ) zuhause bleiben. In der Hauptstadt Kiew werde es keine Ausgangssperre geben, sagte BĂŒrgermeister Vitali Klitschko. Aber auch er riet den Menschen, zuhause zu bleiben. "In den kommenden Tagen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit von Raketenbeschuss in allen Regionen der Ukraine", sagte er.

Hat Scholz so schnell Zeit fĂŒr eine Reise nach Kiew?

Zur Einladung Selenskyjs an Scholz fĂŒr den 9. Mai verwies ein Sprecher der Bundesregierung auf bereits bekannte Termine. Dazu zĂ€hlt der Antrittsbesuch des französischen PrĂ€sidenten Emmanuel Macron am Montag. "Am Vortag werden der Bundeskanzler, seine G7-Kollegen und der ukrainische StaatsprĂ€sident in einer Video-Schalte am historischen Jahrestag des Weltkriegsendes ĂŒber die Lage in der Ukraine beraten", sagte der Sprecher.

Zum Krieg in der Ukraine plant Scholz eine Fernsehansprache, die am Sonntagabend im Fernsehen ĂŒbertragen werden soll. Ebenfalls am Sonntag reist BundestagsprĂ€sidentin BĂ€rbel Bas auf Einladung des ukrainischen ParlamentsprĂ€sidenten Ruslan Stefantschuk nach Kiew - und könnte dort möglicherweise auch PrĂ€sident Selenskyj treffen.

Wochenlang gab es zwischen Kiew und Berlin Verstimmungen, weil ein Besuch von BundesprĂ€sident Frank-Walter Steinmeier nicht erwĂŒnscht war. Scholz hatte die Ausladung als Hindernis fĂŒr eine eigene Reise bezeichnet. Am Donnerstag rĂ€umten Steinmeier und Selenskyj die Irritationen in einem Telefonat aus. Scholz kĂŒndigte daraufhin an, dass Außenministerin Annalena Baerbock nach Kiew reisen werde.

Mehr MilitÀrhilfe aus den USA

US-PrĂ€sident Joe Biden gab weitere MilitĂ€rhilfen fĂŒr die Ukraine frei. Mit einem zusĂ€tzlichen Paket solle das Land Artilleriemunition, RadargerĂ€te und andere AusrĂŒstung erhalten, kĂŒndigte Biden an. Ein 150 Millionen US-Dollar (rund 142 Millionen Euro) schweres Paket sei genehmigt worden, hieß es aus dem US-Außenministerium.

Einschließlich dieser Hilfen haben die USA der ehemaligen Sowjetrepublik seit Kriegsbeginn Waffen und Munition im Wert von mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro) zugesagt oder bereits geliefert. Biden hat den US-Kongress außerdem um weitere 33 Milliarden US-Dollar (31,3 Milliarden Euro) fĂŒr MilitĂ€rhilfe und humanitĂ€re UnterstĂŒtzung gebeten. Selenskyj hat als Ziel ausgegeben, die russischen Truppen aus den seit dem 24. Februar eroberten ukrainischen Gebieten zu vertreiben.

Nato-GeneralsekretĂ€r Jens Stoltenberg warnte Russland vor dem Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg. "Unsere Botschaft ist eindeutig: Nach einem Einsatz von Nuklearwaffen wĂŒrde es auf allen Seiten nur Verlierer geben", sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". "Einen Atomkrieg kann man nicht gewinnen, und er sollte nie gefĂŒhrt werden, das gilt auch fĂŒr Russland."