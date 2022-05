Bas wurde von Stefantschuk betont herzlich und mit einer Umarmung begr√ľ√üt. Zur Kranzniederlegung wurden die Nationalhymnen beider Staaten gespielt, eine Ehrengarde war angetreten. Zum Auftakt ihres Besuches in Kiew hatte sich die Bundestagspr√§sidentin mit dem ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal getroffen.

Dieser schrieb anschlie√üend auf Twitter, dass die Ukraine einen hohen Preis daf√ľr zahle, die zivilisierte Welt zu verteidigen. Das Land z√§hle auf die Unterst√ľtzung Deutschlands beim Wiederaufbau und bei der Aufnahme in die Europ√§ische Union.

Geplant ist auch ein Gespräch von Bas mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj - sofern die Sicherheitslage dies zulässt. Das Verhältnis zwischen Berlin und Kiew war in den vergangenen Wochen extrem angespannt gewesen. Verursacht wurde dies vor allem durch das Ausladen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der zusammen mit den Präsidenten Polens und der drei baltischen Staaten nach Kiew reisen wollte. In Berlin wurde dies als ein beispielloser Vorgang und Affront gewertet. Die Irritationen wurden laut Bundespräsidialamt bei einem Telefongespräch von Steinmeier und Selenskyj am vergangenen Donnerstag aber ausgeräumt.

Baerbock-Reise geplant

Vor der Bundestagspr√§sidentin war am vergangenen Dienstag der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Kiew gewesen. In den kommenden Tagen ist zudem eine Reise von Au√üenministerin Annalena Baerbock (Gr√ľne) geplant.

Bas will mit dem Besuch der Millionen Opfer gedenken, die der von Hitler-Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg weltweit verursacht hat - in der Ukraine, aber auch in Russland, Belarus, Polen, im Baltikum und in den √ľbrigen Staaten Mittel- und Osteuropas. In besonderer Weise m√∂chte sie auch der im Holocaust ermordeten Juden gedenken, der immensen Opfer in der Zivilbev√∂lkerung und in der Roten Armee.

Die SPD-Politikerin versteht ihre Reise zugleich als besonderen Ausdruck der Solidarit√§t des Bundestages mit der Ukraine. Sie will deutlich machen, dass Deutschland in dem von Russland ausgehenden v√∂lkerrechtswidrigen Angriffskrieg fest an der Seite der um ihre Existenz k√§mpfenden Ukraine steht. Deutschland hat die Ukraine seit 2014 mit rund zwei Milliarden Euro unterst√ľtzt. Bas wirbt auch daf√ľr, weiterhin mit diplomatischen Mitteln eine politische L√∂sung f√ľr die Beendigung des Konflikts zu suchen.