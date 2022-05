Roberta Metsola, Ursula von der Leyen und Emanuel Macron betonten am Montag in Stra├čburg zum Abschluss der Konferenz zur Zukunft Europas ihren Willen, eine Modernisierung der Union voranzubringen.

Macron machte sich stark f├╝r eine umfassende Reform der Europ├Ąischen Union sowie eine ├änderung der grundlegenden Vertr├Ąge. Den Vorschlag des Europaparlaments, dazu einen Verfassungskonvent einzuberufen, unterst├╝tze er, sagte Macron in Stra├čburg. "Wir werden unsere Texte reformieren m├╝ssen." Einer der Wege sei Einberufung eines Konvents. Reformbed├╝rftig seien etwa der Vertrag von Maastricht zum Euro und der Geldpolitik oder das Schengener Abkommen zum Wegfall fester Grenzkontrollen.

Von der Leyen will die B├╝rger bei Gesetzesvorhaben st├Ąrker einbinden. Sie werde vorschlagen, B├╝rgerforen Zeit und die Mittel f├╝r Empfehlungen zu geben, bevor wichtige Vorschl├Ąge pr├Ąsentiert werden, sagte die Deutsche. "Denn Demokratie endet nicht mit Wahlen, Konferenzen oder ├ťbereinkommen." Sie stehe immer auf der Seite derjenigen, die die EU reformieren wollen, damit sie besser funktioniere - auch wenn es n├Âtig sei, daf├╝r die Vertr├Ąge zu ├Ąndern.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betonte bei einem Treffen mit Macron am Montagabend in Berlin, dass es nun um "neuen Schwung" f├╝r Europa gehe. Der "entsetzliche Angriffskrieg" Russlands auf die Ukraine schwei├če die europ├Ąischen Partner zusammen. "Die Ukraine geh├Ârt zur europ├Ąischen Familie." Scholz verwies auf die von der Regierung in Kiew vorgelegten Beitrittsantr├Ąge und hob zudem die EU-Beitrittsprozesse der Staaten des westlichen Balkans hervor.