Aktualisiert am 13.05.2022 - 16:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sollten sich am Sonntag auch die regierenden Sozialdemokraten f├╝r einen Beitritt aussprechen, k├Ânnte Schweden bereits am n├Ąchsten Tag einen Antrag stellen. Wenn alle 30 Nato-Staaten zustimmen, steht einer Mitgliedschaft nichts mehr im Wege. Das k├Ânnte aber schwieriger werden als erwartet.

Der t├╝rkische Pr├Ąsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Freitag: "Derzeit beobachten wir die Entwicklungen bez├╝glich Schwedens und Finnlands, aber wir haben keine positive Meinung dazu." Skandinavische L├Ąnder seien "Gasth├Ąuser f├╝r Terrororganisationen" wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, sagte Erdogan. Die T├╝rkei ist seit 1952 Mitglied des B├╝ndnisses. Den Statuten des Verteidigungsb├╝ndnisses zufolge muss jede Entscheidung ├╝ber eine Erweiterung einstimmig getroffen werden.

Finnland und Schweden sind bereits enge Partner der Nato, waren aber traditionell b├╝ndnisfrei. Russlands Einmarsch in die Ukraine l├Âste in beiden L├Ąndern eine intensive Nato-Debatte aus. Finnlands politische F├╝hrung sprach sich bereits am Donnerstag f├╝r den schnellstm├Âglichen Nato-Beitritt aus. Damit w├╝rde sich die Nato-Grenze zu Russland mit einem Schlag verdoppeln. Moskau reagierte kritisch. "Eine abermalige Ausweitung der Nato macht unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.