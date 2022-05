Moskau/Washington (dpa) ÔÇô Nach fast drei Monaten Krieg haben die Generalstabschefs der USA und Russlands ein Gespr├Ąch zur Lage in der Ukraine gef├╝hrt.

Auf Initiative Washingtons h├Ątten der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow und sein US-Kollege Mark Milley bei dem Telefonat ├╝ber Fragen von gegenseitigem Interesse gesprochen, darunter die Situation in der Ukraine, teilte am Donnerstag das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Details wurden nicht genannt.