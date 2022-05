Schon 2024 könnte Katar Deutschland LNG liefern. "Wir wollen unsere US-FlĂŒssiggasanlage Golden Pass in Texas, an dem Qatar Energy 70 Prozent hĂ€lt, bereits 2024 so weit haben, dass wir nach Deutschland liefern können", sagte der Vizepremier und Außenminister des Golfstaats, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dem "Handelsblatt". ZusĂ€tzliche Gasmengen kĂ€men dann etwas spĂ€ter hinzu: "Die Erweiterung der Förderung in unserem Gasfeld North Dome wird 2026 abgeschlossen sein, vielleicht sogar schon 2025." North Dome ist das weltgrĂ¶ĂŸte Gasfeld, das sich Katar und der Iran teilen. Bis spĂ€testens 2026 soll die katarische Gasförderung daraus von derzeit 77 auf 126 Millionen Tonnen LNG gesteigert werden.