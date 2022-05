Drei LĂ€nder in drei Tagen

Dakar ist die erste Station der ersten Afrika-Reise von Scholz seit seinem Amtsantritt vor einem halben Jahr. Weitere Stationen der dreitĂ€gigen Reise sind mit dem Niger eins der Ă€rmsten LĂ€nder der Welt und mit SĂŒdafrika das wichtigste Partnerland im Afrika sĂŒdlich der Sahara.

Scholz besucht den Nachbarkontinent relativ frĂŒh. Seine VorgĂ€ngerin Angela Merkel (CDU) war erst knapp zwei Jahre nach ihrem Amtsantritt zu ihrer ersten lĂ€ngeren Reise nach Afrika aufgebrochen. Bisher hat der Kanzler außerhalb Europas nur engste VerbĂŒndete besucht: die USA, Israel und Japan. Jetzt also Afrika - ein Signal, dass der Nachbarkontinent auch in europĂ€ischen Kriegszeiten nicht in Vergessenheit geraten sollte.

Hohe Erwartungen bei Hilfsorganisationen

Bei Hilfsorganisationen sind die Erwartungen hoch. World Vision beklagt, dass Merkel ab 2015 den Fokus zu stark auf "Migrationsabwehr" gelegt habe. "Das muss aufhören", fordert Ekkehard Forberg, der bei der Organisation fĂŒr humanitĂ€re Krisen zustĂ€ndig ist. "Von Kanzler Scholz erwarten wir eine Politik der Augenhöhe." Deutschland sollte dem Kontinent keine "paternalistischen Lösungen" aufzwingen, sondern die LĂ€nder selbst Konzepte entwickeln lassen und die dann unterstĂŒtzen.

"Statt so viel in die Partnerschaft mit der Wirtschaft zu investieren, sollte mehr in die staatlichen Systeme fĂŒr Gesundheit, Bildung und soziale Sicherung gesteckt werden", sagt Tobias Hauschild von Oxfam. "Außerdem sollte mehr Geld fĂŒr die einkommensschwĂ€chsten LĂ€nder zur VerfĂŒgung gestellt werden und Geschlechtergerechtigkeit stĂ€rker gefördert werden."

Senegal, Niger, SĂŒdafrika: Reiseziele mit Bedacht gewĂ€hlt

- Der SENEGAL hat derzeit den Vorsitz in der Afrikanischen Union, dem afrikanischen EU-Pendant mit 55 Mitgliedstaaten. Außerdem zĂ€hlt der Senegal neben SĂŒdafrika, Indien und Bangladesch zu den GastlĂ€ndern, die Scholz fĂŒr Ende Juni zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern eingeladen hat.

- Der NIGER gilt der Bundesregierung anders als das Nachbarland Mali als "StabilitĂ€tsanker" in der Sahelzone sĂŒdlich der Sahara, wo verschiedene Terrorgruppen seit vielen Jahren fĂŒr Angst und Schrecken sorgen. WĂ€hrend der Bundestag den Ausbildungseinsatz der Bundeswehr in Mali am Freitag beendet hat, wird die Ausbildung von SpezialkrĂ€ften im Niger fortgesetzt. Scholz macht sich ein Bild von der Mission "Gazelle" - sein erster Truppenbesuch im Ausland.

- SÜDAFRIKA gilt als SchlĂŒsselpartner Deutschlands in Afrika mit engen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen. Es ist außerdem das einzige afrikanische Mitglied der G20 fĂŒhrender WirtschaftsmĂ€chte.

18 afrikanische LĂ€nder stimmten nicht fĂŒr UN -Resolution