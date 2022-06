"Unser Widerstand ist nach all den Monaten ungebrochen. Der Feind hat seine selbst gesteckten Ziele nicht erreicht", so die Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar. "Wir sind bereit fĂŒr einen Langzeitkrieg." Sie lobte, dass die "Dynamik der Waffenlieferungen" aus dem Westen an Fahrt aufnehme. Aus SicherheitsgrĂŒnden machte sie keine Angaben zum Zeitpunkt und Ort der Lieferungen. Die Ukraine will mit den schweren Waffen unter anderem aus den USA und aus Deutschland den Vormarsch der russischen Truppen aufhalten und besetzte StĂ€dte befreien. Selenskyj dankte fĂŒr die Zusage der USA, hochmoderne Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars zu schicken.

Wird der Krieg noch lange dauern?

Gab es in den ersten Kriegswochen noch Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew, liegen diese spĂ€testens seit den GrĂ€ueltaten an der Zivilbevölkerung in Butscha und anderen Orten bei Kiew auf Eis. Selenskyj will erst wieder verhandeln, wenn Russland sich auf die Grenzen vom 23. Februar zurĂŒckzieht.

"Kriege sind von Natur aus unberechenbar", sagte Nato-GeneralsekretĂ€r Jens Stoltenberg nach einem Treffen mit US-PrĂ€sident Joe Biden und dessen nationalem Sicherheitsberater Jake Sullivan in Washington. "Deshalb mĂŒssen wir uns einfach auf eine lange Strecke einstellen." Der Konflikt sei zu einem ZermĂŒrbungskrieg geworden, in dem beide Seiten einen hohen Preis auf dem Schlachtfeld zahlten. Die meisten Kriege endeten am Verhandlungstisch. Das werde vermutlich auch in diesem Fall passieren. Aufgabe der Nato-VerbĂŒndeten sei es, die Ukraine zu unterstĂŒtzen, um den bestmöglichen Ausgang fĂŒr das Land zu erreichen.

Baerbock sagt Kiew SolidaritÀt zu

Deutschland ist in den Kriegswochen von der Ukraine, aber auch von europĂ€ischen VerbĂŒndeten immer wieder kritisiert worden, weil es aus deren Sicht zu zögerlich Hilfe leistet. Außenministerin Annalena Baerbock sicherte am Freitag der Ukraine SolidaritĂ€t und weitere Waffen zu. In einem Gastbeitrag fĂŒr "Bild" schrieb die GrĂŒnen-Politikerin: "Wir werden der Ukraine weiter beistehen. So lange, bis es keine weiteren Butschas mehr gibt. Damit auch fĂŒr die Menschen in der Ukraine das wieder normal ist, was fĂŒr uns eine solche SelbstverstĂ€ndlichkeit ist: ein Leben in Freiheit." Frieden gebe es nicht umsonst. "Aber jeder Cent unserer Ausgaben ist eine Investition in Sicherheit und Freiheit, in die Freiheit Europas." Solange die Ukraine nicht sicher sei, sei auch Europa nicht sicher.

Das bringt der Tag

Die EU wird am Freitag absehbar den förmlichen Beschluss fĂŒr neue Sanktionen gegen Russland fassen. Dazu gehört ein weitgehendes Ölembargo. Auf Druck aus Ungarn strichen die EU-Staaten in letzter Minute den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill von der Strafliste. In Berlin empfĂ€ngt BundesprĂ€sident Frank-Walter Steinmeier den ukrainischen Parlamentsvorsitzenden Ruslan Stefantschu. Dieser bat in einem Interview um die Lieferung deutscher Kampfpanzer.