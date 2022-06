Informationssystem zu Kriegsverbrechen

In seiner Videobotschaft am Dienstagabend kĂŒndigte Selenskyj ein neues Informationssystem zu Kriegsverbrechen an. In einem "Buch der Folterer" sollen bestĂ€tigte Informationen ĂŒber Kriegsverbrecher und Kriminelle der russischen Armee gesammelt werden.

"Ich habe wiederholt betont, dass sie alle zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir gehen das Schritt fĂŒr Schritt an", sagte der PrĂ€sident. Nicht nur direkte TĂ€ter wie etwa Soldaten sollen zur Verantwortung gezogen werden, sondern auch deren Befehlshaber, die die Taten ermöglicht hĂ€tten - "in Butscha, in Mariupol, in all unseren StĂ€dten".

Russische Besatzer planen Referenden

In den von russischen Truppen besetzten Gebieten planen die neuen Machthaber offenbar den Beitritt zu Russland. Die Vorbereitungen fĂŒr ein Referendum hĂ€tten begonnen, sagte die prorussische Statthalterin in der Stadt Melitopol, Halyna Danyltschenko.

Nach Angaben eines russischen Abgeordneten war der Vizechef der russischen PrĂ€sidialverwaltung, Sergej Kirijenko, zu GesprĂ€chen sowohl in Melitopol, der zweitgrĂ¶ĂŸten Stadt des Gebiets Saporischschja, als auch in Cherson, der Hauptstadt des angrenzenden gleichnamigen Gebiets. Nach ukrainischen Informationen soll in Cherson bis Herbst ein Referendum ĂŒber eine Angliederung an Russland vorbereitet werden.

Altkanzlerin Merkel will mehr Abschreckung

Die frĂŒhere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plĂ€diert fĂŒr eine VerstĂ€rkung der militĂ€rischen Abschreckung gegenĂŒber Russland. "Das ist die einzige Sprache, die Putin versteht", sagte Merkel in Berlin in einem vom TV-Sender Phoenix ĂŒbertragenen Interview. Verantwortung fĂŒr ausgebliebene Investitionen in die Bundeswehr wies sie zurĂŒck - und indirekt dem frĂŒheren Koalitionspartner SPD zu.

"Ich bin jetzt heilfroh, dass wir nun uns endlich auch entscheiden, nachdem die ganze Welt bewaffnete Drohnen hat, dass wir auch welche kaufen. Und es ist auch nicht an mir gescheitert, dass bestimmte andere Dinge nicht stattfinden konnten", sagte Merkel. "Es war ein sehr zĂ€hes Ringen, ĂŒberhaupt in die militĂ€rische Abschreckung zu investieren."

Gefangene ukrainische KĂ€mpfer nach Russland gebracht

Mehr als 1000 ukrainische Kriegsgefangene aus dem eroberten Stahlwerk Azovstal in Mariupol sind mittlerweile nach Russland gebracht worden. Die russischen Strafverfolgungsbehörden beschÀftigten sich derzeit mit ihnen, meldete die russische Staatsagentur Tass in der Nacht zum Mittwoch unter Berufung auf Sicherheitskreise. Unter ihnen könnten mehr als 100 auslÀndische "Söldner" sein. Insgesamt hatten sich mehr als 2400 ukrainische KÀmpfer in dem Werk ergeben.

