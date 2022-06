Die Air Serbia fliegt mit ihren Linienmaschinen sogar in engerem Takt nach Moskau und St. Petersburg. Sanktionierte Politiker und Oligarchen haben in Serbien nichts zu bef├╝rchten. Lawrow war in Belgrad willkommen. Der Besuch scheiterte nur daran, dass die Nachbarl├Ąnder seinem Flugzeug die Nutzung ihres Luftraums verwehrten. Lawrow h├Ątte das wissen m├╝ssen - weshalb sich die Vermutung aufdr├Ąngt, dass sich der Russe auf ein abgekartetes Spiel einlie├č, um sich ├╝ber den "b├Âsen Westen" emp├Âren zu k├Ânnen.