Ukraine-Besuch Scholz will offenbar bald nach Kiew reisen Von dpa Aktualisiert am 12.06.2022 - 07:58 Uhr Lesedauer: 3 Min. Einem Medienbericht zufolge will Bundeskanzler Olaf Scholz bald nach Kiew Reise - und zwar nicht alleine. (Quelle: Michael Kappeler/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz plant einem Medienbericht zufolge eine Reise nach Kiew - und das noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni.

Auch der franz├Âsische Pr├Ąsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sollen mit dabei sein, wie die "Bild am Sonntag" am Samstag unter Berufung auf franz├Âsische und ukrainische Regierungskreise berichtete. Ein Sprecher der Bundesregierung kommentierte den Bericht am Abend nicht. Aus dem ├ëlys├ęepalast in Paris hie├č es nur: "Nein, wir best├Ątigen diese Information nicht."

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar sind bereits zahlreiche Staats- und Regierungschefs in die Ukraine gereist. Erst am Wochenende war EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zum zweiten Mal zu Besuch in der ukrainischen Hauptstadt. Dort sprach sie auch mit Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj.

G7-Gipfel Ende Juni

Die Ukraine hofft darauf, dass sie beim Gipfeltreffen der europ├Ąischen Staats- und Regierungschefs am 23. und 24. Juni zum EU-Beitrittskandidaten erkl├Ąrt wird. Die EU-Kommission will in der kommenden Woche eine Empfehlung dazu abgeben - wobei eine Entscheidung ├╝ber den Kandidatenstatus eine etwaige Aufnahme nicht vorwegnimmt und auch nicht mit einem Zeitrahmen verbunden ist. Kurz nach dem EU-Gipfel treffen sich dann vom 26. bis 28. Juni unter Leitung von Scholz die G7-Staaten auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen.