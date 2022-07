Rücktritt von Großbritannien-Premier Boris Johnson: Das Ende des Zockers

Von wegen ein Skandal zu viel

Ob die Pincher-Aff├Ąre am Ende wirklich der eine Skandal zu viel war? Dass hinter Johnsons angek├╝ndigtem R├╝cktritt auch nur ein Funken von Einsicht steht, ist unwahrscheinlich. Kein Wort ├╝ber eigene Fehler verlor er, als er am Mittwoch in London ank├╝ndigte, er wolle seinen Posten r├Ąumen, sobald es einen Parteichef bei den Konservativen gibt. Stattdessen sei es seine Partei, die ihn zu diesem Schritt gezwungen hat. ├ťberhaupt k├Ânne sich die Bilanz seiner Amtszeit sehen lassen, machte Johnson deutlich.

Das Gegenteil ist der Fall: Zur├╝ck bleibt ein Land, das in eine mehr als ungem├╝tliche Zukunft wankt. Wer auch immer auf Johnson folgt, muss sich auf schwierige Jahre in einem politisch und wirtschaftlich gespaltenen Land einstellen. Das Geld ist trotz historisch niedriger Arbeitslosenzahlen in der britischen Gesellschaft ungleich verteilt, Jahrzehnte der Deindustrialisierung haben vor allem den Norden Englands ausbluten lassen, w├Ąhrend der Ukraine-Krieg die Preise in die H├Âhe steigen l├Ąsst.