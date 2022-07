Gaskrise: Putin äußert sich zu künftigen Gaslieferungen durch Nord Stream 1

Erdogan begrüßt Putin in Teheran während Raisi dabeisteht: Irans Präsident war Gastgeber des Gipfeltreffens mit Russland und der Türkei in Teheran. (Quelle: Turkish Presidential Press Office/Reuters-bilder)

Putin wirft dem Westen versuchte "Zerstückelung" Syriens vor

Putin forderte mehr Einheit in der Syrien-Politik und warf dem Westen Einmischung vor. Dieser habe "Kurs auf eine Zerstückelung des Landes genommen", so der Präsident. Erdogan forderte unterdessen Unterstützung beim Kampf gegen Terrorismus. "Unser Kampf gegen Terrororganisationen wird stets anhalten, ungeachtet dessen, wo oder von wem er unterstützt wird", sagte der türkische Staatschef. Das nächste Syrien-Treffen in dem Format soll in Russland stattfinden.

Die Staatschefs verständigten sich in einer Abschlusserklärung darauf, die territoriale Integrität Syriens zu wahren. Man strebe eine diplomatische Lösung unter Vermittlung der Vereinten Nationen an. Weitere Ziele seien, Terrorismus zu bekämpfen und die Spannungen in der Rebellenhochburg Idlib zu lösen. Das Leid der Menschen in Syrien solle schnellstmöglich beendet werden, sodass auch Geflüchtete in ihr Land zurückkehren können. Das nächste Treffen der drei Staaten zu Syrien soll noch in diesem Jahr in Russland stattfinden.