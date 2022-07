Bericht: USA machen Russland wegen Brittney Griner Angebot zum Gefangenenaustausch

Der in den USA inhaftierte russische Geschäftsmann Viktor Bout blickt in die Kamera (Archivbild): Angeblich soll er Russland zum Tausch gegen eine Basketballerin angeboten werden. (Quelle: imago stock&people)

Als "Händler des Todes" wurde Bout in den 90er Jahren von einem ranghohen Mitglied der britischen Regierung bezeichnet. Seine Laufbahn nach dem Ende der Sowjetunion war Inspiraton für den Film "Lord of War" von 2005, in dem Nicholas Cage einen Waffenhändler spielte.

Blinken will auch über Getreide sprechen

Die US-Regierung will aber derzeit keine Details zu ihrem Angebot an Russland bekanntgeben. "Und ich bin mir sicher, dass Sie alle verstehen, dass es uns nicht helfen wird, sie nach Hause zu bringen, wenn wir in der Öffentlichkeit mit Ihnen allen verhandeln. Ich werde also nicht weiter darauf eingehen", sagte John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, am Mittwoch.

Bei dem geplanten Telefonat soll es auch um die Einhaltung des neuen Abkommens zum Getreideexport aus der Ukraine gehen. "Ich werde auch die vorläufige Vereinbarung über Getreideexporte ansprechen, die die Ukraine, Russland, die Türkei und die Vereinten Nationen letzte Woche getroffen haben", sagte Blinken. "Die Vereinbarung ist ein positiver Schritt nach vorn, allerdings gibt es einen Unterschied zwischen einer Vereinbarung auf dem Papier und einer Vereinbarung in der Praxis", sagte er. Das für die "kommenden Tage" geplante Gespräch wird Blinken zufolge seine erste Unterredung mit Lawrow seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fünf Monaten sein.

Basketballerin bestreitet Absicht

Basketballerin Griner war am 17. Februar auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Am Mittwoch verteidigte sie sich in einem Strafverfahren wegen eines Drogendelikts vor einem Gericht in der Nähe der russischen Hauptstadt. Sie habe medizinisches Marihuana in Absprache mit ihrem Arzt als schmerzstillendes Mittel verwendet, sagte sie einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Mittwoch vor dem Gericht in Chimki im Moskauer Gebiet. Das sei übliche Praxis in den USA. "Ich hatte nicht die Absicht, irgendein Gesetz der Russischen Föderation zu verletzen", zitierte die Agentur sie. Zugleich räumte Griner erneut ein, die Drogen bei sich gehabt zu haben.

Die 31-Jährige hatte bereits Anfang Juli ihre Schuld eingestanden. Sie hatte erklärt, dass sie kein Verbrechen habe begehen wollen, sondern beim Packen in den USA für ihre Rückkehr nach Russland in großer Hast gehandelt habe. Dabei packte sie die Drogen demnach ohne Absicht ein. Diese Darstellung wiederholte sie nun. Der Prozess hatte Anfang Juli begonnen.