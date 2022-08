Wladimir Putin: Angst vor "trojanischem Pferd in Europa" wächst

Serbien sieht den Kosovo als abtrünnige Provinz

Einige Politiker und Kommentatoren zogen angesichts der jüngsten Eskalation Parallelen zu Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Droht eine militärische Eskalation durch Serbien, das die Unabhängigkeit des Kosovos nach wie vor nicht anerkennt – aber als enger Partner Russlands gilt? Der Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig von Serbien erklärt, 100 Staaten erkennen das Land inzwischen an. Doch die Regierung in Belgrad hält den Kosovo weiter für eine abtrünnige Provinz. Die serbische Bevölkerung im Norden des Kosovos ist dabei großteils loyal zur Regierung in Belgrad, von der sie großzügig finanziell unterstützt wird.

Auch deshalb werden die Vergleiche zur Situation der Ukraine gezogen: Der ukrainische Abgeordnete Oleksiy Goncharenko schrieb, dass Serbien versuche, einen aggressiven Krieg anzufangen. "Genau nach Putins Methode", heißt es in einem seiner Beiträge auf Twitter. "Serbien ist Putins trojanisches Pferd in Europa." Auch die stellvertretende Premierministerin des Kosovos, Donika Gërvalla-Schwarz, stellt die beiden Konflikte auf dieselbe Stufe. Auf Twitter schreibt sie: "Russland gegen die Ukraine, Serbien gegen den Kosovo. Das ist barbarisch, purer Faschismus."

Serbische "Schaukelpolitik"

Experten sehen allerdings keine Anhaltspunkte dafür, dass Serbien tatsächlich versuchen will, sich den Kosovo einzuverleiben. Sie rufen im Gegenteil dazu auf, solche Vergleiche zu unterlassen. Der Balkan-Experte vom Think-Tank Atlantic Council, Dimitar Bechev, schreibt auf Twitter: "Serbien ist nicht Russland, Kosovo ist nicht die Ukraine".

Bereits zu Beginn des Ukraine-Kriegs erläuterte Bechev das in einem Meinungsstück in der Fachzeitschrift "War on the rocks": Wenn man Vučić als "Putins Speichellecker" sehe, bereit auf dessen Befehl einen Krieg vom Zaun zu brechen, werde das Risiko überbetont, welches der Region tatsächlich drohe. Denn: Wenn es zu Serbiens Vorteil sei, sei Vučić zwar glücklich, mit Russland Geschäfte zu machen – doch wolle er es sich gleichzeitig nicht mit der Europäischen Union verscherzen.

Das wird gemeinhin als Serbiens "Schaukelpolitik" bezeichnet – das Balkanland verhandelt seit 2014 über einen Beitritt zur EU und will bei der nächsten Erweiterungsrunde berücksichtigt werden. Zugleich unterhält es freundschaftliche Beziehungen zu Russland, von dem Serbien relativ günstiges Gas erhält. Nach wie vor macht Serbien bei den EU-Sanktionen gegen Russland nicht mit.

Experte: "Das ist ein bilaterales Thema"