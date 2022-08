Olaf Scholz in Kanada: Und es hat Zoom gemacht

Trudeau hat für Scholz viel Ärger riskiert

Trudeau hat dafür einiges riskiert. Nicht nur nutzte die Opposition die Gelegenheit, um die mit der Auslieferung befassten Minister vor den Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten zu zitieren. Auch die ukrainische Regierung geißelte den Vorgang als gefährlichen Präzedenzfall in Zeiten, in denen die internationale Gemeinschaft doch geschlossen gegen Russland vorgehen müsse. Das ist insofern besonders heikel, als in Kanada 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger ukrainischer Herkunft leben – mehr sind es nur in Russland.

Die Beziehungen zu den USA bleiben unersetzlich

Doch der Krieg in der Ukraine hat alles verändert. Die von Scholz beschworene "Zeitenwende" bedeutet auch, sich neue Partner zu suchen. So kommt es, dass der "kleine" Bruder Kanada (gemessen an der Einwohnerzahl und der politischen Bedeutung), der bei den transatlantischen Beziehungen immer im Schatten des "großen Bruders", den USA stand, plötzlich sehr gefragt ist. Ersetzen wird das die Bindung an die USA nicht. Aber in Zeiten, in denen US-Präsident Joe Biden sichtlich abbaut und eine Rückkehr von Donald Trump an die Macht droht, könnte sich so eine andere stabile Bindung über den Atlantik etablieren.