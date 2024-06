Die Ukraine wirft der chinesischen Führung vor, die Friedenskonferenz in der Schweiz boykottiert zu haben. In der Tat tut der chinesische Präsident Xi Jinping immer mehr, um Wladimir Putin zu unterstützen. Wie weit wird China dabei gehen?

In vielen westlichen Regierungen gab es in den ersten zwei Kriegsjahren in der Ukraine durchaus eine zentrale Hoffnung: China könnte irgendwann die Geduld mit Kreml-Chef Wladimir Putin verlieren und seinen Einfluss auf Russland geltend machen. Der chinesische Präsident Xi Jinping könnte die Notbremse ziehen und Moskau unter Druck setzen, den Krieg endlich zu beenden. Deswegen erhöhten Länder wie die USA wiederum den Druck auf Peking, sich in diesem Konflikt zu positionieren. EU-Staaten und selbst die Ukraine verzichteten auf zu harsche Kritik an China, schließlich wollte man eine Tür offen lassen, durch die Xi einfach hätte gehen können.

Doch mittlerweile ist klar: Diese Strategie ist fundamental gescheitert. Inzwischen sprechen westliche Diplomaten offen darüber, dass China kein Interesse daran hat, mit dem Westen für einen Frieden in der Ukraine zusammenzuarbeiten. Und es wird auch immer sichtbarer, dass die chinesische Führung im Hintergrund Politik für Putin macht.

Somit fällt Chinas Maske als neutrale Supermacht immer mehr. Das ist eigentlich keine Überraschung: Immerhin sieht Xi Jinping seinen Hauptfeind in der vom Westen dominierten regelbasierten Weltordnung. Für diesen Kampf haben Russland, China und der Iran ein Bündnis geschmiedet und deshalb wird Xi verhindern wollen, dass Putin den Krieg in der Ukraine verliert. Aber um jeden Preis?

China boykottiert Friedenskonferenz

Der Ton gegenüber China ist in den vergangenen Monaten deutlich rauer geworden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verlor Anfang Mai beim Sicherheitsforum Shangri-La-Dialog die Geduld: "Leider lässt sich ein so großes, unabhängiges und mächtiges Land wie China zum Instrument in den Händen Putins machen", sagte er auf einer Pressekonferenz. Er warf gleichzeitig Peking vor, die Friedenskonferenz in der Schweiz am 15. und 16. Juni zu boykottieren. In der Schweiz wiederum erklärte Selenskyj vor Journalisten, dass China kein Feind der Ukraine sei. "Ich möchte, dass China ein Freund der Ukraine wird."

Das ist sie wieder: Die diplomatische Tür, vor der Xi Jinping wahrscheinlich stehen bleiben wird.

China nahm an dem Gipfel in der Schweiz nicht teil. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, erklärte am 31. Mai, dass Peking nur dann an dem Gipfel teilnehmen werde, wenn Russland mit von der Partie sei. Das war eigentlich keine große Überraschung: Eine Teilnahme Pekings wäre international als Unterstützung der Ukraine wahrgenommen worden und hätte Putin isoliert erscheinen lassen.

China konnte erfolgreich das Narrativ bedienen, dass eine Konferenz ohne Putin nichts einbringen werde – immerhin ist Russland eine der Kriegsparteien. Zwar ignoriert diese Darstellung den Fakt, dass Putin seinen Krieg ohne internationale Unterstützung – vor allem aus China – nicht lange weiter würde führen können. Zu groß ist Moskaus Abhängigkeit von chinesischen Halbleitern, Rohstoffkäufen und von chinesischen Devisen. Doch bisher hält sich Peking bedeckt, nutzt seinen Einfluss auf Russland nicht.