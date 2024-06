Es fliegen die Fetzen

China rechtfertigt beim Sicherheitsforum Shangri-La-Dialog seinen Kurs im Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Doch vor allem eine chinesische Drohung sorgt im Westen für Empörung.

Das Machtgleichgewicht der Welt verschiebt sich. Kein Wunder. Länder wie China oder Indien werden einflussreicher, der asiatische Kontinent wird immer wichtiger. Das rückt Veranstaltungen und Konferenzen in den internationalen Fokus, denen vorher in Europa wenig Beachtung geschenkt wurde. Das gilt insbesondere für das jährliche Sicherheitsforum Shangri-La-Dialog in Singapur – der wichtigsten Konferenz zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Asien-Pazifik-Region.

Im kleinsten Staat Südostasiens flogen von Freitag bis Sonntag die Fetzen. Im Fokus standen, neben der Sicherheit im Indopazifik, vor allem der russische Angriffskrieg in der Ukraine und der Konflikt um Taiwan im Zentrum der Debatten. Vor Ort waren nicht nur die Verteidigungsminister aus den Vereinigten Staaten und China, sondern auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

China steht aufgrund seiner Unterstützung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf internationaler Bühne immer mehr in der Kritik. Der Ton wurde hier auch in Singapur rauer. Gleichzeitig drohte die chinesische Führung dem Westen im Konflikt um die Inselrepublik Taiwan mit dem "Untergang".

Deutlich wurde darüber hinaus aber vor allem eines: Der wahre Kampf läuft im Schatten. Denn abseits der offiziellen Konferenzen und Staatsbesuche versuchen Peking und Washington momentan, möglichst viele andere Staaten für die eigene Sache zu gewinnen. Mit unterschiedlichem Erfolg.

Wie kompromissbereit ist Xi Jinping?

Nach außen hin gaben sich Washington und Peking bemüht, ihre Beziehungen zu verbessern. Die USA und China reden miteinander, und das momentan viel öfter als noch unter der US-Administration von Donald Trump. Chinas Verteidigungsminister Dong Jun warb nach einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin für mehr militärischen Dialog zwischen den beiden Supermächten. "Wir glauben, dass wir mehr Austausch brauchen, gerade weil es Unterschiede zwischen unseren beiden Streitkräften gibt", sagte Dong am Sonntag in seiner Rede in Singapur. China sei "schon immer offen für Austausch und Zusammenarbeit" gewesen, führte Dong aus. "Aber dazu müssen beide Seiten einander auf halbem Wege entgegenkommen."

(Quelle: Vincent Thian) Zur Veranstaltung Der Shangri-La-Dialog gilt als wichtigstes sicherheitspolitisches Forum im indopazifischen Raum auf Ebene der Verteidigungsminister. Veranstalter ist das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS).

Peking zeigt sich also gesprächsbereit, aber ist der chinesische Präsident Xi Jinping wirklich bereit zu Kompromissen? Daran zweifeln westliche Staaten, denn bisher hält China unbeirrbar seinen Kurs. Die Lücke zwischen dem, was chinesische Vertreter sagen und dem, was sie tatsächlich politisch umsetzen, ist groß. Auf Konferenzen gibt es für das internationale Publikum oft leere Worte, eine chinesische Maskerade.

Besonders deutlich wird das im chinesischen Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Dem Verteidigungsminister Jun zufolge achtet sein Land darauf, weder Russland noch die Ukraine zu unterstützen. "In der Ukraine-Krise hat China die Friedensgespräche mit einer verantwortungsvollen Haltung gefördert", so Dong. Man habe niemals Waffen an eine der Konfliktparteien geliefert und strenge Kontrollen für die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck eingeführt. "Wir stehen fest auf der Seite des Friedens und des Dialogs", sagte der Minister.

Doch dieses Narrativ fällt immer weiter in sich zusammen. Natürlich weiß ein Großteil der internationalen Staatengemeinschaft, dass Xi Russland unterstützt. China liefert Dual-Use-Güter an Russland, die auch für die Produktion von Waffensystemen benutzt werden – zum Beispiel Halbleiter. Die Volksrepublik kauft mehr Öl und Gas als vor dem Krieg und baut die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland aus, auch das finanziert Putins Krieg. Außerdem veröffentlichte Südkorea vergangene Woche neue Belege, dass die russische Armee Waffen aus Nordkorea bekommt. Ohne Rückendeckung aus China wäre das unmöglich.

China kommt nicht zu Friedenskonferenz