Russlands Desinformations-Maschine läuft zur Bundestagswahl auf Hochtouren. Was dabei herauskommt, zeigt große Skrupellosigkeit, einige Kreativität – und so viel Ausdauer wie Unvermögen.

Friedrich Merz steht unter Verdacht in einem 20 Jahre alten Mordfall. Linken-Chef Jan van Aken soll hinter einem Überfall auf einen Atomphysiker stecken. Hubert Aiwanger ist in Anschlagspläne auf Journalisten der "Süddeutschen Zeitung" verwickelt. Robert Habeck hat womöglich 13 Millionen Euro Steuern hinterzogen, und Christian Lindner soll sich wohl bestechen lassen: Es sind absurde Behauptungen, die in den vergangenen vier Wochen in vermeintlichen Nachrichtenvideos erhoben wurden.

Nachdem bereits kurz nach Beginn von Russlands Einmarschs in die Ukraine in sozialen Netzwerken eine aufwendige russische Kampagne zur Beeinflussung des Westens begann, zeigen Analysen von t-online mit Spezialisten jetzt: Deutschland ist ins Zentrum der russischen Desinformation gerückt. Denn im größten EU-Staat steht die Bundestagswahl an.

Regierung gründete mehrere Taskforces

Deutsche Sicherheitsbehörden wissen, was das bedeutet, und bereiten sich seit Längerem darauf vor.

Bereits seit 2022 gibt es im Innenministerium eine Taskforce "Desinformation und hybride Bedrohungen". Im Juni 2024 nahm dort auch die Zentrale Stelle zur Erkennung ausländischer Informationsmanipulation (ZEAM) ihre Arbeit auf. Die vorgezogene Neuwahl kam ungelegen: Der Aufbau läuft noch, zwölf Mitarbeitende sind dort bislang tätig, um das Vorgehen besser zu verstehen und Strategien zu entwickeln. Im November rief zudem der Verfassungsschutz eine Taskforce mit Blick auf die Wahl ins Leben.

Die Experten haben viel Stoff. Ein Ministeriumssprecher zu t-online: "Wir beobachten vielfältige Versuche gezielter ausländischer Einflussnahme auf den demokratischen Meinungs- und Willensbildungsprozess in Deutschland." Zur Bundestagswahl sei die Verstärkung solcher Aktivitäten zu verzeichnen, "wobei derzeit Russland der auffälligste Akteur ist". Russland nutze die Verbreitung von Falschinformationen etwa in den sozialen Medien, um emotional aufgeladene Diskussionen anzuheizen und gesellschaftliche Gruppen gezielt gegeneinander auszuspielen.

Es sickern sehr viele Beiträge jeden Tag nach Deutschland, und meist erreicht ein einzelner Beitrag mit Lüge und Stimmungsmache nur wenige Menschen. Leaks aus Moskau zeigen, dass die beauftragten Firmen sich ihren Erfolg quasi selbst bescheinigen. Der Kreml zahlt für wenig messbare Wirkung, aber immerhin für viel Einfallsreichtum. Das zeigt die Bandbreite an Beiträgen. t-online hat dazu Einblick in die Funde der US-amerikanischen Recherchegruppe "dTeam" und Hinweise von "Antibot4Navalny" erhalten, die jeweils das Netz nach russischer Desinformation durchforsten und die Masse an Beiträgen finden, die unter dem Radar bleiben.

Videos lügen mit manipulierten Wahlzetteln

Am Dienstag zeigte sich, dass manches jedoch auch große Resonanz findet. Da verbreiteten sich im Netz mehrere Videos von gefälschten Stimmzetteln und kamen zusammen auf millionenfache Abrufe. Es herrschte echte oder gespielte Empörung oder Verunsicherung über Bilder von angeblichen Briefwahlunterlagen aus Leipzig, auf denen der AfD-Bewerber und die AfD vermeintlich fehlten.

Doch solche Wahlzettel gibt es von der Stadt Leipzig nicht. In den Videos sind nicht einmal Briefwahlzettel zu sehen, wie sich an einigen Merkmalen festmachen lässt. Das LKA prüfte die Videos, und ein Sprecher der Stadtverwaltung Leipzig sprach von einem "Teil einer Kampagne zur Diffamierung der Wahl". Am Mittwoch ging es ähnlich weiter, da tauchte ein Video auf von einer Person, die sich selbst beim Öffnen und Vernichten angeblicher Wahlbriefe filmt. Auch da waren keine echten Unterlagen zu sehen.