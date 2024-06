Der russische Präsident Wladimir Putin stärkt bei seinem Besuch in Nordkorea sein Bündnis mit der Kim-Diktatur. Während Nordkorea vor allem vom Ukraine-Krieg profitiert, ist das für Russland vor allem ein Zeichen der Schwäche.

Er lässt es sich nicht nehmen, Wladimir Putin am Dienstagabend persönlich vom Flughafen in Pjöngjang abzuholen. Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un hat nur selten das Vergnügen, Staatsgäste in seinem Land zu empfangen. Für den Kreml-Chef hat das Land nun den roten Teppich ausgerollt. Putin wird mit militärischen Ehren und Blumen empfangen. Diese Momente sind auch für den russischen Präsidenten seit Beginn seiner Invasion in der Ukraine selten geworden. Er lächelt, umarmt Kim zur Begrüßung.

Ein Moment, den es ohne seinen Angriffskrieg in der Ukraine wahrscheinlich nicht gegeben hätte.

Nordkorea ist international noch immer isoliert, das Kim-Regime ist selbst für einen Großteil der autoritären Regimes auf der Welt zu verbrecherisch. Zu brutal unterdrückt der nordkoreanische Diktator seine eigene Bevölkerung, zu provokativ sind seine Tests mit Atomwaffen und Interkontinentalraketen. Doch für Russland scheint all das spätestens seit der Eskalation des Konflikts mit dem Westen keine große Rolle mehr zu spielen. In Diktator Kim sieht er nun vor allem eines: einen engen Verbündeten im Kampf gegen die vermeintliche US-Vorherrschaft in der Welt.

Deswegen steht bei dem zweitägigen Besuch Putins in Pjöngjang vor allem das militärische Bündnis zwischen Russland und Nordkorea im Vordergrund. Dabei ist es durchaus eine Demütigung für den russischen Präsidenten, dass er in Nordkorea um Waffenhilfe werben muss. Der Besuch zeigt, dass es nicht viele Staaten gibt, die Putins Krieg aktiv unterstützen möchten. Moskau muss auf verbrecherische Regimes zurückgreifen, die ohnehin nicht viel zu verlieren haben.

Szenen der Einigkeit in Pjöngjang

Doch umsonst bekommt Putin die Unterstützung auch aus Nordkorea nicht. Im Gegenteil: Dass sich der Kreml-Herrscher 24 Jahre nach seinem letzten Besuch mal wieder nach Pjöngjang verirrt, ist ein Zeichen der Wertschätzung, welches das nordkoreanische Regime wahrscheinlich eingefordert hat. Durch Putin wird die Diktatur nun aufgewertet, ein politischer Erfolg für Nordkorea.

Auch deswegen kostet Diktator Kim den hohen Besuch aus Russland aus. Es ist spätestens am Mittwoch eine pompöse und aus westlicher Perspektive irre Autokratenshow. Putin und Kim fahren in einer schwarzen Limousine auf dem Kim-Il-Sung-Platz vor, ihre Oberkörper ragen aus dem offenen Dach des Fahrzeugs. Über der Festtribüne an der Großen Studienhalle des Volkes sind zwei riesige Bilder angebracht – Putin und Kim auf Augenhöhe, für nordkoreanische Verhältnisse ein großes Zeichen der Wertschätzung für den Kreml-Herrscher. Die beiden Autokraten werden von jubelnden Kindern mit russischen und nordkoreanischen Fahnen empfangen, danach folgt eine Militärparade.