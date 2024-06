Rechtsextremer Bardella Er will allen Schülern das Handy wegnehmen Von afp Aktualisiert am 25.06.2024 - 07:23 Uhr Lesedauer: 3 Min. Der Parteivorsitzende des rechtsextremen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella (r.). (Quelle: JULIEN DE ROSA) Kopiert News folgen

Während Präsident Emmanuel Macron vor einem "Bürgerkrieg" warnt, feilen Frankreichs Rechtsextreme an ihren Wahlversprechen. Einige davon klingen wie eine Drohung.

Knapp eine Woche vor der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron die Parteien am rechten und linken Rand als Bedrohung für das Land bezeichnet. Die politischen Programme des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) und der linkspopulistischen Partei La France Insoumise (LFI) könnten zu einem "Bürgerkrieg" führen, sagte er am Montag in einem Podcast. Derweil bekräftigte RN-Chef Jordan Bardella, dass er das Amt des Premierministers anstrebe. Seine Partei sei "bereit" zur Machtübernahme.

Macron sagte im Podcast "Generation Do It Yourself", dass der RN die Gesellschaft "spaltet und zum Bürgerkrieg treibt". La France Insoumise schlage eine "Form des Kommunitarismus" vor. Auch dies könne einen Bürgerkrieg zur Folge haben, fügte der Präsident hinzu.

Bardella: "Wir sind bereit"

RN-Chef Bardella kritisierte die Äußerungen: "Ein Präsident der Republik sollte so etwas nicht sagen", sagte er dem Sender M6. Er wolle "die Sicherheit für alle Franzosen wiederherstellen", fügte Bardella hinzu.

Macron hatte nach der Niederlage seiner Partei bei der Europawahl vorgezogene Parlaments-Neuwahlen am 30. Juni und 7. Juli ausgerufen. In den Umfragen liegt der RN mit 35 Prozent vorn, gefolgt vom links-grünen Wahlbündnis Neue Volksfront mit knapp unter 30 Prozent. Macrons Regierungslager liegt abgeschlagen bei etwa 20 Prozent.

RN-Chef Bardella bekräftigte bei der Vorstellung seines Wahlprogramms in Paris, dass er das Amt des Premierministers anstrebe. Allerdings wolle er dies nur übernehmen, wenn er in der Nationalversammlung über eine absolute Mehrheit verfüge. Falls sein Lager die absolute Mehrheit bekomme, strebe er eine "Regierung der nationalen Einheit" an, in die er auch Vertreter der Zivilgesellschaft berufen wolle. "Wir sind bereit", sagte Bardella mit Blick auf eine Machtübernahme nach der Wahl.

RN-Kandidat will "rote Linien" für Ukraine

Der Rechtspopulist wies die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgesprochene Warnung vor einem Sieg der Rechtspopulisten in Frankreich zurück. "Das sind politische Vorbehalte eines politischen Konkurrenten, mit dem wir nicht übereinstimmen", sagte Bardella. Wenn er Regierungschef werde, wolle er aber durchaus "mit dem Bundeskanzler ins Gespräch zu kommen", sagte der 28-Jährige.

Bardella bekräftigte, dass die Ukraine grundsätzlich weiter unterstützt werden solle. Als "rote Linie" bezeichnete er allerdings die Lieferung von Raketen mit großer Reichweite sowie die Entsendung französischer Bodentruppen in die Ukraine.

Zugleich kündigte er ein selbstbewussteres Auftreten Frankreichs in der EU an. Er wolle insbesondere einen verringerten Beitrag Frankreichs zum EU-Haushalt aushandeln, sagte der Parteichef des Rassemblement National (RN).

Macron betonte derweil die "unmissverständliche Entschlossenheit" seines Landes, der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland weiter beizustehen. Der Präsident sagte, dass er auf der diplomatischen Bühne nicht geschwächt sei und dass er weiterhin den Kurs Frankreichs in der Ukraine-Politik vorgeben werde, auch wenn er sich nach der Wahl womöglich mit einem Premierminister arrangieren müsse, der sich weniger stark für die Unterstützung Kiews einsetze.

Bardella: Landesweit wieder Schuluniformen

Mit Blick auf die Innenpolitik kündigte RN-Chef Bardella an, im Falle eines Wahlsiegs seiner Partei gewisse Berufsverbote für Franzosen mit doppelter Staatsangehörigkeit zu verhängen. "Strategische Posten des Staates werden französischen Staatsangehörigen vorbehalten", sagte Bardella. Dies diene dazu, "sich gegen ausländische Einmischungsversuche zu schützen".