Die russische Armee bekommt bei ihrem Krieg in der Ukraine Unterstützung aus Nordkorea. Kim Jong Un will ein neues Bündnis schmieden.

Mehr als zweieinhalb Jahre sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine vergangen. Der Krieg tobt immer noch – und mehr als 650.000 russische Soldaten sind laut ukrainischen Angaben verwundet oder getötet worden. Selbst wenn die ukrainischen Zahlen zu hoch angesetzt sind – die russischen Verluste dürften erheblich sein.

Deshalb braucht der russische Präsident Wladimir Putin dringend Nachschub auf dem Schlachtfeld, um den Krieg gegen die Ukraine weiterführen zu können. Dieser Nachschub soll mittlerweile auch aus Nordkorea kommen, wie mehrere Medien, darunter der britische "Guardian", berichten.

In seiner abendlichen Videobotschaft erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, mittlerweile liefere Nordkorea nicht nur Waffen an Russland, sondern auch Bodentruppen würden in die russischen Streitkräfte eingegliedert. "Es gibt eine gestärkte Allianz zwischen Moskau und Regimen wie dem des koreanischen Machthabers Kim Jong Un", so Selenskyj.

Tausende Nordkoreaner könnten auf dem Weg in die Ukraine sein

Bislang konnten Journalisten und westliche Aufklärungsdienste jedoch nicht eindeutig beweisen, dass Kims Soldaten wirklich in der Ukraine kämpfen. Die für gewöhnlich gut informierte US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" (ISW) allerdings bezog sich auf einen Insider der "Washington Post" und berichtete am Samstag, dass mehrere tausend nordkoreanische Soldaten in Russland eingetroffen seien und auf ihren Einsatz in der Ukraine vorbereitet würden.

Die Quelle der "Washington Post", die im Militärgeheimdienst der Ukraine arbeitet, sagte der Zeitung am Freitag außerdem, dass "Tausende" nordkoreanische Soldaten zurzeit ihr Training in Russland durchlaufen würden und ab dem Jahreswechsel 2025 auf den Schlachtfeldern der Ukraine eingesetzt werden könnten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Offiziere sollen Schlachtfeld kennenlernen

Doch damit nicht genug: Neben den Infanteristen in russischer Ausbildung befänden sich Offiziere der nordkoreanischen Streitkräfte bereits in der Ukraine, um die geografischen Begebenheiten vor Ort kennenzulernen und um die russischen Soldaten im Kampfeinsatz zu beobachten.

Nach einem ukrainischen Raketenangriff auf eine russische Basis in der Nähe von Donezk in der vergangenen Woche meldeten sowohl ukrainische als auch südkoreanische Geheimdienste, dass unter den Toten auch nordkoreanische Soldaten seien.

Unterstützung bei der Kriegstechnik

Nicht nur auf dem Feld, sondern auch bei der Kriegstechnik scheinen Nordkoreaner Putins Truppen zu unterstützen. Nordkoreanische Militäringenieure sollen russischen Truppen in den besetzten ukrainischen Gebieten dabei helfen, die Abschussvorrichtungen für die von Nordkorea gelieferten KN23-Raketen zu kalibrieren. Das berichtet der britische "Guardian" unter Berufung auf eine nicht näher genannte ukrainische Quelle.

Pjöngjang unterstützt den im Februar 2022 begonnenen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits mit Waffen und Munition. Einem Bericht des südkoreanischen Geheimdienstes zufolge liefert das international weitgehend isolierte Land vor allem Artilleriegeschosse und Kurzstreckenraketen. Doch auch die ballistischen Raketen vom Typ KN23 haben ihren Weg nach Russland gefunden.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Diese KN23-Raketen sollen laut "Guardian" im Frühjahr von Pjöngjang an Moskau geliefert worden sein. In vielen ihrer Eigenschaften ähneln sie dem russischen Iskander-Modell. Experten vermuten deshalb, dass die KN23, auf Koreanisch "Hwasong-11Ga", mithilfe der russischen Geheimdienste entwickelt wurde. Nur so könne Nordkorea aufgrund des internationalen Embargos gegen das Land imstande sein, relativ fortschrittliche Militärtechnik zu entwickeln, schreibt die Website "missilethreat.csis.org".

Was aber gewinnt der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un, wenn er seine Soldaten auf Russlands Seite in die Ukraine schickt? Zum einen bekommen seine Soldaten Kampferfahrung. Zum anderen kann Kim die von seiner Armee entwickelte Technik auf dem Schlachtfeld testen. Drittens schafft er es durch die Unterstützung Russlands, dass sein Land weiterhin als stark wahrgenommen wird.